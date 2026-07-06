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कांकेर में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रामीणों की पहल, पहाड़ी और बंजर जमीन पर सीड बॉल का छिड़काव

सीड बॉल (बीज गेंद) छिड़काव में बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी हुए शामिल, घने जंगल का स्वरूप लेने में 10 से 15 साल लग सकते

seed ball throwing campaign
कांकेर में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रामीणों की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 6, 2026 at 7:34 PM IST

3 Min Read
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कांकेर: जिले में पर्यावरण को बचाने और नए पेड़ उगाने के लिए सीड बॉल छिड़काव की सराहनीय पहल की गयी है. सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) प्राप्त ग्राम खमढोड़गी में प्राकृतिक पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीड बॉल (बीज गेंद) छिड़काव किया गया.

हजारों सीड बॉल का पहाड़ी, वन एवं बंजर क्षेत्रों में पहुंचकर छिड़काव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने की पहल

यह अभियान पर्यावरण मित्र सेना, प्राकृतिक शिक्षण विज्ञान यात्रा, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है दरअसल ग्रामीणों ने हजारों सीड बॉल पहले तैयार की थी जिसे बारिश के अनुकूल मौसम का लाभ उठाते हुए पहाड़ी, वन एवं बंजर क्षेत्रों में पहुंचकर छिड़काव किया गया.

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पहाड़ी और बंजर जमीन पर सीड बॉल का छिड़काव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामूहिक जिम्मेदारी से बचेगा पर्यावरण

अभियान में महिलाओं, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों और स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई. बारिश के बीच प्रकृति संरक्षण के प्रति ग्रामीणों का यह समर्पण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा. पर्यावरण मित्र सेना ने अभियान का नेतृत्व करते हुए जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया.

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सीड बॉल (बीज गेंद) छिड़काव में बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है सीड बॉल

प्राकृतिक शिक्षण विज्ञान यात्रा की टीम ने सीड बॉल तकनीक के वैज्ञानिक महत्व को बताया. यह कम लागत में प्राकृतिक पुनर्वनीकरण का प्रभावी माध्यम है, जिससे खाली जमीन पर छिड़काव से स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष विकसित होते हैं. इससे जैव विविधता, जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण को मजबूती मिलती है.

5-10 साल धैर्य की जरूरत

सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के सदस्यों ने कहा कि यह केवल एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए हरित भविष्य की नींव है. ग्रामीणों का मानना है कि आज बोए गए बीजों को वृक्ष बनने में 5 से 10 वर्ष और घने जंगल का स्वरूप लेने में 10 से 15 साल लग सकते हैं, लेकिन यही धैर्य और दूरदर्शिता इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है.

हमने मई 2026 में लगभग 1 लाख सीड बॉल बनाए थे. ​गांव के युवा साथियों, पर्यावरण मित्रों, नेहरू युवा मंडल के सदस्यों और स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर लगभग 20 से 30 हजार सीड बॉल का जंगल में छिड़काव किया है.- सुरेश नेताम, वन प्रबंधन समिति

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पर्यावरण को बचाने और नए पेड़ उगाने के लिए सीड बॉल छिड़काव की सराहनीय पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने केवल बीज नहीं बोए हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन, छाया, जल और जंगल की मजबूत नींव रखी है. कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने हर वर्ष वर्षा ऋतु में सीड बॉल अभियान चलाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का संकल्प लिया.

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