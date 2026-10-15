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कांकेर में UCC का विरोध, बैठक में सर्व आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति, लिव-इन समेत कई मुद्दों पर असहमति

कांकेर में UCC का विरोध ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर. समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर कांकेर में विरोध हुआ. इसे लागू करने की संभावनाओं को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक थी जहां अलग-अलग समाज ने इसके प्रावधानों का विरोध किया. सर्व आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित व्यवस्था पर आपत्ति जताई.

कांकेर में UCC का विरोध, बैठक में सर्व आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH) UCC पर सुझाव के लिए थी बैठक गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से UCC के प्रावधानों पर चर्चा कर सुझाव मांगे गए. इस दौरान कई समाज ने अपने धार्मिक नियमों, सामाजिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया. समाजों के प्रतिनिधियों ने राज्य में UCC लागू किए जाने का विरोध किया.