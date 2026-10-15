कांकेर में UCC का विरोध, बैठक में सर्व आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति, लिव-इन समेत कई मुद्दों पर असहमति
UCC के प्रावधानों पर चर्चा कर सुझाव मांगने के लिए बुलाई गई थी बैठक, अलग-अलग समाज ने इसके प्रावधानों का विरोध किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 8:56 PM IST
कांकेर. समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर कांकेर में विरोध हुआ. इसे लागू करने की संभावनाओं को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक थी जहां अलग-अलग समाज ने इसके प्रावधानों का विरोध किया. सर्व आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित व्यवस्था पर आपत्ति जताई.
UCC पर सुझाव के लिए थी बैठक
गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से UCC के प्रावधानों पर चर्चा कर सुझाव मांगे गए. इस दौरान कई समाज ने अपने धार्मिक नियमों, सामाजिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया. समाजों के प्रतिनिधियों ने राज्य में UCC लागू किए जाने का विरोध किया.
इन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति
समिति की ओर से विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर चर्चा कर विचार जानने का प्रयास किया गया. बैठक में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है, जिसके तहत शादी-ब्याह, मृत्यु संस्कार और संपत्ति से जुड़े मामलों का निराकरण सामाजिक स्तर पर किया जाता है. उनका कहना था कि समान नागरिक संहिता लागू होने से उनकी रूढ़िगत परंपराओं और प्रचलित व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है.
आदिवासी समाज बोला- हमारी परंपराओं और व्यवस्था का रखा जाए ध्यान
सर्व आदिवासी समाज के बस्तर संभाग अध्यक्ष सुमेर सिंह नाग ने कहा कि समिति लोगों की राय जानने के लिए कांकेर पहुंची थी. बैठक में UCC के प्रावधानों पर चर्चा हुई, लेकिन समाज के प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई.
बस्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दूसरे समुदायों के लोग आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं. ऐसे में किसी भी व्यवस्था को लागू करने से पहले सभी वर्गों के हितों और उनकी सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखना जरूरी है.- सुमेर सिंह नाग, बस्तर संभाग अध्यक्ष
लिव-इन रिलेशन के पंजीयन पर आपत्ति
सर्व आदिवासी समाज के कांकेर जिला अध्यक्ष कन्हैया उसेंडी ने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी रूढ़ि और परंपराओं पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है. शादी-ब्याह, मृत्यु संस्कार और संपत्ति से जुड़े मामलों में समाज की स्थापित परंपराओं के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं. उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण सहित UCC के कुछ प्रस्तावित प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई.
आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी कानून को लागू करने से पहले वहां की विशेष परिस्थितियों और संवैधानिक प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए. समाज UCC को स्वीकार नहीं करता और इसका विरोध करता है.- कन्हैया उसेंडी, जिला अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज
मुस्लिम समाज ने भी किया विरोध
बैठक में मुस्लिम समाज की ओर से गफ्फार मेमन ने भी समान नागरिक संहिता पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज इस्लाम और कुरान में बताए गए धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है. उनके अनुसार, UCC के प्रावधानों को लेकर समुदायों में चिंता है और इसे लागू करने से सामाजिक दूरियां बढ़ने की आशंका है.
संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है. किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले सभी समुदायों की भावनाओं और अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए.- गफ्फार मेमन, मुस्लिम समुदाय
कांकेर में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य समान नागरिक संहिता को लेकर विचार और सुझाव जानना था. हालांकि, बैठक में शामिल सर्व आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने UCC के प्रावधानों पर असहमति जताई. प्रस्तावित कानून पर पुनर्विचार की मांग की.