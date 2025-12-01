ETV Bharat / state

नक्सल प्रभावित कांकेर में एसआईआर, 50 आदिवासी परिवारों ने उड़ाई प्रशासन की नींद, नहीं ले रहे SIR फॉर्म

बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में कुछ आदिवासी परिवार SIR में रूचि नहीं दिखा रहे हैं.

SIR IN KANKER
कांकेर एसआईआर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 1, 2025 at 12:56 PM IST

कांकेर: देश के 12 राज्यों में एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) अभियान चल रहा है. इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भी बीएलओ घर घर जाकर लोगों से SIR फॉर्म भरवा रहे हैं. लेकिन सरोना तहसील में बीएलओ को कुछ परिवारों के घर बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है.

कई आदिवासी परिवारों ने नहीं भरा एसआईआर फॉर्म

कांकेर जिले के सरोना तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत लेंडारा और सरोना पंचायत के 50 आदिवासी परिवारों ने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है. यह परिवार न तो एसआईआर फॉर्म लेने को तैयार हैं और न ही किसी सरकारी योजना से जुड़ना चाहते हैं.

कांकेर एसआईआर (ETV Bharat Chhattisgarh)

ना वोट डालते हैं ना राशन लेते हैं पीएम आवास लेने से भी किया मना

ये आदिवासी परिवार पिछले दो-तीन चुनावों से मतदान तक नहीं कर रहे. इनके नाम से राशन तो आता था, लेकिन उनके राशन नहीं उठाने से उनके कोटा का राशन भी आना बंद हो गया है. दो परिवार का प्रधानमंत्री आवास आया तो बनाने से स्पष्ट मना कर दिया गया. ग्रामीण स्तर पर बैठक कर सरपंच, सचिव, पटवारी, बीएलओ सभी इन्हें समझाने का हर प्रयास कर चुके हैं, लेकिन ये परिवार तैयार नहीं हैं.

चार बार घर जाकर समझा चुके हैं बीएलओ

सरोना पंचायत के बीएलओ रजमान नेताम बताते हैं "सरोना में 22 लोग हैं, जिन्होंने SIR फॉर्म लेने और उसे जमा करने से इनकार कर दिया है. 22 लोगों ने एक साथ बैठक कर मुझे बुलाया और SIR फॉर्म लेने और भरने से इनकार कर दिया. इनके पास आधार कार्ड तक नही हैं. मैंने चार बार उनके घर जाकर समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है. वो शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं."

इन परिवारों का कहना है कि हम शासन की योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, इसलिए यह काम नहीं करेंगे और एसआईआर के गणना पत्रक का फार्म नहीं भरेंगे. मैं चार बार मुलाकात कर चुका हूं, लेकिन कोई फार्म नहीं ले रहा है.- राजमन नेताम,बीएलओ

वहीं लेंडरा पंचायत के बीएलओ युगल शोरी ने बताया, ''मेरे यहां 28 से 30 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने SIR फॉर्म लेने से इनकार किया है. इस पंचायत में भी सरोना जैसा ही स्थिति है.''

कलेक्टर कह रहे परिवारों को समझाने की बात

कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर कहते हैं कि आपके माध्यम से पता चला है कि कुछ परिवार शासन का लाभ नहीं लेना चाहते हैं और SIR फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं हम टीम भेजकर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे.

सरकारी सेवाएं भी नहीं ले रहे हैं और एसआईआर फार्म भी नहीं ले रहे हैं. बीएलओ, तहसीलदार और दूसरे अधिकारी को भेजेंगे और आदिवासियों को कंवेंस करने का प्रयास करेंगे- नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर

शासन की योजना का लाभ क्यों नहीं ले रहे

इन परिवारों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया. हालांकि गांव के ही दूसरे ग्रामीण ने बताया कि भारत सरकार कुटुंब परिवार नामक संस्था से जुड़ने के बाद इनकी सोच पूरी तरह बदल गई है. कथित तौर पर इन्होंने मतदान बंद कर दिया. 4 परिवार ने सरकारी राशन लेना छोड़ा और शासन की योजनाओं से दूरी बना ली है. अब एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी इन परिवारों ने बीएलओ से फॉर्म तक नहीं लिया है.

कांकेर में एसआईआर

कांकेर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम जारी है. यहां के 7 ब्लॉक कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, नरहरपुर, अंतागढ़, दुर्गकोंदूल और कोयलीबेड़ा में अब तक 94 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है.

छत्तीसगढ़ में एसआईआर

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का संचालन 4 नवम्बर 2025 से जारी है. बीएलओ घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का संग्रहण और डिजिटाइजेशन कर रहे हैं. 30 नवम्बर तक प्रदेश में लगभग 01 करोड़ 92 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा किया जा चुका है, जो कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 91 प्रतिशत है.

SIR IN KANKER
कांकेर एसआईआर
TRIBALS REFUSED SIR
KANKER TRIBALS
KANKER

