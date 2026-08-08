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कांकेर में पर्यटन को मिलेगा नया विस्तार, मलांजकुडुम और धारपारूम में बढ़ेगी सुविधाएं

कांकेर विधायक आशाराम नेताम और कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने लिया जायजा, ईको टूरिज्म विकास कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश

Kanker tourism development
कांकेर में पर्यटन को मिलेगा नया विस्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
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कांकेर: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मलांजकुडुम और धारपारूम जलप्रपात हैं. अब यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है. कांकेर विधायक आशाराम नेताम और कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने मलांजकुडूम जलप्रपात और नए पर्यटन केंद्र धारपारूम का जायजा लिया.

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कांकेर विधायक आशाराम नेताम और कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मलांजकुडूम जलप्रपात

विधायक और कलेक्टर प्रसिद्ध मलांजकूडूम जलप्रपात का जायजा लेने पहुंचे. कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को पुराने रोपवे को डिस्मेंटल कराने के निर्देश दिए. साल 2026-27 में डीएमएफ के तहत प्रस्तावित ईको टूरिज्म विकास कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए गए.विधायक आशाराम नेताम ने मोटल और होम स्टे की सुविधा पर जोर दिया.

वन विभाग ने बताया कि जलप्रपात के विकास के लिए करीब 1.16 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों का प्रस्ताव भेजा गया है. व्यू पाइंट, सीटिंग बेंच, शेड, सीढ़ियों की मरम्मत, सेफ्टी रेलिंग, लॉन, प्रतीक्षालय, बैम्बू राफ्टिंग, सीसी रोड, पार्किंग और वाटर कूलर सहित कई कार्य शामिल हैं. कलेक्टर ने पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त जोन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए.

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मलांजकुडुम और धारपारूम में बढ़ेगी सुविधाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धारपारूम जलप्रपात

विधायक और कलेक्टर ने ग्राम कानागांव, मर्रापी और गुमझीर की पहाड़ियों में स्थित धारपारूम का भी जायजा लिया. पहली बार धारपारूम पहुंचे विधायक आशाराम नेताम ने यहां की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की और इसे टाटामारी से भी ज्यादा आकर्षक बताया.

बेहतर विकास और सुविधाएं उपलब्ध होने पर यह क्षेत्र भविष्य में देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है-आशाराम नेताम, विधायक

पर्यटन की संभावनाएं

धारपारूम में सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाने और क्षेत्र को पॉलिथिन मुक्त बनाने पर भी जोर दिया गया. तीन ओर से पहाड़ियों से घिरे और प्राचीन चट्टानों की मोटी परतों से बने धारपारूम में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं देखी जा रही हैं.

धारपारूम को प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.स्थानीय युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा- निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर

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मलांजकुडुम और धारपारूम में बढ़ेगी सुविधाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यावरण संरक्षण का संदेश

विधायक और कलेक्टर ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इस दौरान वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे.

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