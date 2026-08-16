ETV Bharat / state

कांकेर में सूने मकान में चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, करीब 5 लाख की संपत्ति बरामद

कोरर थाना इलाके के ग्राम कुर्री में चोरी की वारदात का खुलासा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शिकायत में बताया गया कि अंदर सामान अस्त-व्यस्त था. जांच करने पर करीब 22-23 ग्राम सोने के आभूषण, इंडेन गैस सिलेंडर और करीब 50 हजार रुपये नगद चोरी होना पाया गया. मामले में थाना कोरर में धारा 305(1), 331(4) बीएनएस में अपराध दर्ज किया गया.

कांकेर में सूने मकान में चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बरामद संपत्ति में सोने के आभूषण, मोबाइल और गैस सिलेंडर शामिल हैं. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल होंडा स्कूटी भी जब्त की गई है. कोरर थाना प्रभारी नरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि ग्राम कुर्री निवासी रूपेश कुमार चौहान 8 अगस्त को अपने परिवार के साथ मकान में ताला लगाकर निजी काम से रायपुर गए थे. 9 अगस्त की शाम वापस लौटने पर मकान के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला.

कांकेर. जिले में सूने मकान में चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है. कोरर थाना इलाके के ग्राम कुर्री में चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर चोरी की गई संपत्ति शत-प्रतिशत बरामद कर ली है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देश पर पुलिस टीम और साइबर सेल को आरोपियों की तलाश में लगाया गया. टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया. इसके आधार पर पुलिस को शीतलापारा नारायणपुर निवासी भारत पटेल और बल्लभ भाई पटेल उर्फ राजू पर संदेह हुआ.

आरोपियों ने कबूला गुनाह

दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया. आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की संपत्ति बरामद कर ली गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को 16 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.

यह सामान हुआ बरामद

करीब 22 ग्राम सोने के आभूषण, अनुमानित कीमत 3 लाख रु

चोरी की रकम से खरीदा आईफोन, एक एंड्रॉयड मोबाइल, कीमत करीब 50 हजार रु

इंडेन कंपनी का गैस सिलेंडर, कीमत करीब 2 हजार रु

वारदात में इस्तेमाल होंडा स्कूटी, कीमत करीब 1.40 लाख रु

वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भारत पटेल और बल्लभ भाई पटेल के रूप में हुई है. दोनों निवासी शीतलापारा नारायणपुर, थाना भानुप्रतापपुर के रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक पूर्व में भी चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है.

कांकेर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घर को खाली छोड़ते समय दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह लॉक रखें. संभव हो तो विश्वसनीय पड़ोसियों को इसकी जानकारी दें और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें.