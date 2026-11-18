वेतन का हिस्सा स्कूली बच्चों पर खर्च, आर्थिक तंगी न रोक सके भविष्य की उड़ान, कांकेर की शिक्षिका पूर्णिमा गेडाम की मुहिम को सलाम
कांकेर की शिक्षिका पूर्णिमा गेडाम अपने खर्च पर स्कूली बच्चों को मदद पहुंचा रही है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 9:50 PM IST
कांकेर: कहते हैं कि शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ना-लिखना ही नहीं सिखाता, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की राह भी आसान बनाता है. कांकेर में एक ऐसी ही शिक्षिका हैं, जो अपने वेतन का एक हिस्सा हर महीने स्कूल के जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और उनकी बुनियादी जरूरतों पर खर्च कर रही हैं.
अध्यापिका पूर्णिमा गेडाम की सराहनीय पहल
प्राथमिक शाला माटवाड़ा लाल पटेलपारा की प्रधान अध्यापिका पूर्णिमा गेडाम अपने बल बूते जूते, मोजे, स्वेटर, टाई और कॉपियां जैसी जरूरी सामग्री बच्चों को उपलब्ध करा रही हैं. उनका मानना है कि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की शिक्षा और उसके सपनों के बीच बाधा नहीं बननी चाहिए. शिक्षिका की इस पहल की ग्रामीणों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा भी सराहना की जा रही है.
समाज के लिए प्रेरणा बन रही पूर्णिमा गेडाम
अध्यापिका पूर्णिमा गेडाम की यह पहल समाज के लिए प्रेरणा बन रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा संकल्प दिवस के अवसर पर उन्होंने जरूरतमंद बच्चों की मदद करने का संकल्प लिया था. खास बात यह है कि उन्होंने इस संकल्प को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हर महीने अपने वेतन का कुछ हिस्सा बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में लगा रही हैं.
आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को करती है मदद
शिक्षिका पूर्णिमा गेडाम अपनी राशि से बच्चों को जूते, मोजे, टाई, स्वेटर और कॉपियां जैसी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराती हैं. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ये छोटी-छोटी जरूरतें भी कई बार बड़ी चुनौती बन जाती हैं. ऐसे में शिक्षिका की यह मदद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ उनकी पढ़ाई को भी आसान बना रही है.
जरूरतमंद बच्चों की मदद करके मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है. शिक्षक की जिम्मेदारी केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है. जरूरत के समय उनका सहारा बनना भी शिक्षक का कर्तव्य है- पूर्णिमा गेडाम , प्रधान अध्यापिका , प्राथमिक शाला, माटवाड़ा लाल पटेलपारा
शिक्षिका पूर्णिमा गेडाम की पहल से खुशी
शिक्षिका की इस पहल से ग्रामीणों और साथी शिक्षकों में भी खुशी है. ग्रामीण महिलाओं और शिक्षकों का मानना है कि यदि हर शिक्षक अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद बच्चों की मदद करने का संकल्प ले, तो आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी.
मैं शिक्षिका पूर्णिमा गेडाम के इस प्रयास की सराहना करता हूं. भविष्य में उन्हें प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की पहल करने वाले शिक्षकों को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा- हरेश मंडावी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर
निश्चित ही पूर्णिमा गेडाम की यह पहल बताती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी अपनी कमाई का छोटा-सा हिस्सा और सेवा का एक सच्चा संकल्प किसी बच्चे की जिंदगी बदलने की वजह बन सकता है. जरूरत है ऐसी पहल से प्रेरणा लेकर दूसरे लोग भी आगे आएं. जिससे किसी भी जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए.