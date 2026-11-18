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वेतन का हिस्सा स्कूली बच्चों पर खर्च, आर्थिक तंगी न रोक सके भविष्य की उड़ान, कांकेर की शिक्षिका पूर्णिमा गेडाम की मुहिम को सलाम

कांकेर की टीचर पूर्णिमा गेडाम की कहानी ( ETV BHARAT )

कांकेर: कहते हैं कि शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ना-लिखना ही नहीं सिखाता, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की राह भी आसान बनाता है. कांकेर में एक ऐसी ही शिक्षिका हैं, जो अपने वेतन का एक हिस्सा हर महीने स्कूल के जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और उनकी बुनियादी जरूरतों पर खर्च कर रही हैं.

अध्यापिका पूर्णिमा गेडाम की सराहनीय पहल प्राथमिक शाला माटवाड़ा लाल पटेलपारा की प्रधान अध्यापिका पूर्णिमा गेडाम अपने बल बूते जूते, मोजे, स्वेटर, टाई और कॉपियां जैसी जरूरी सामग्री बच्चों को उपलब्ध करा रही हैं. उनका मानना है कि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की शिक्षा और उसके सपनों के बीच बाधा नहीं बननी चाहिए. शिक्षिका की इस पहल की ग्रामीणों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा भी सराहना की जा रही है.