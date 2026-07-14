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तालाकुर्रा धान खरीदी घोटाला, 3692.68 क्विंटल धान की कमी, तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जांच में धान की कमी आने के बाद खरीदी केंद्र प्रभारी समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

Irregularities in Kanker paddy procurement
कांकेर धान खरीदी में घपला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 14, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
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कांकेर: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान तालाकुर्रा धान खरीदी केंद्र में बड़े पैमाने पर धान की कमी पाए जाने के मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई है. कांकेर कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल की जांच में 3692.68 क्विंटल धान की कमी सामने आने के बाद कार्रवाई की गई. जिला प्रशासन के इस कार्रवाई के बाद कृषि विभाग और खाद्य विभाग में हड़कंप मच गया है.

जांच में हुआ खुलासा

खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक खाद्य, सहकारिता एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मरकाटोला के अंतर्गत संचालित तालाकुर्रा उपार्जन केंद्र का भौतिक सत्यापन किया. जांच के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया.

Talakurra Paddy Procurement Centre
तालाकुर्रा धान खरीदी केंद्र (ETV BHARAT)

एफआईआर दर्ज

जांच रिपोर्ट के आधार पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मरकाटोला के प्रबंधक ने धान खरीदी केंद्र प्रभारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर और बारदाना प्रभारी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

धान घोटाले में जांच जारी

प्रशासन का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन

इस मामले को लेकर कांकेर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को मरकाटोला में कांकेर भानुप्रतापपुर मार्ग पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया और दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था. कांग्रेस के लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया. जिला प्रशासन ने धान खरीदी केंद्र को लेकर कार्रवाई की है.

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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी
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