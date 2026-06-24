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कांकेर में धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी मामला, कलेक्टर के आदेश के बाद भी FIR नहीं, कांग्रेस ने कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन

जिले के तालाकुर्रा धान गड़बड़ी मामले में FIR की मांग, ग्रामीण कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

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जिले के तालाकुर्रा धान गड़बड़ी मामले में FIR की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 8:46 PM IST

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कांकेर: जिले के तालाकुर्रा धान उपार्जन केंद्र में सामने आई धान खरीदी गड़बड़ी को लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांकेर (ग्रामीण) ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कराने की मांग की है.

क्या है मामला?

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांकेर (ग्रामीण) ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा है कि मरकाटोला अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र तालाकुर्रा के भौतिक सत्यापन में 3 हजार 848.60 क्विंटल धान की कमी पाई गई थी. मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने 13 मई 2026 को संबंधित अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश भी दिए थे.

कांकेर धान खरीदी गड़बड़ी मामला (ETV BHARAT)

अब तक नहीं हुई FIR

कांग्रेस का आरोप है कि कलेक्टर के निर्देश के बावजूद आज तक संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. कांग्रेस पार्टी ने इसे विभागीय उदासीनता और लापरवाही बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है. कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो.

भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान खाद और बीज की समस्या से परेशान हैं. उन्हें समय पर लैम्प्स (LAMPS) से खाद-बीज नहीं मिल पा रहा है. ​दूसरी तरफ, तालाकुर्रा जैसे छोटे से लैम्प्स खरीदी केंद्र में कर्मचारियों द्वारा 3,848 क्विंटल धान की हेराफेरी की गई है. ये सब किसके संरक्षण में हो रहा है- लोकेंद्र यादव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ग्रामीण

कलेक्टर साहब ने पिछले महीने की 13 तारीख को ही इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिए थे, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है.- सुनील गोस्वामी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में विभाग के अधिकारी लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है. ​इसी वजह से वे 'ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांकेर (ग्रामीण)' की ओर से कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं. कांग्रेस ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

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