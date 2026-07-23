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नीट यूजी परीक्षा 2026: कांकेर के 35 छात्रों ने मारी बाजी, लगातार दूसरे साल आया बेहतर रिजल्ट

ग्रामीण अंचल के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में कामयाबी हासिल कर कांकेर जिले का मान बढ़ाया है.

NEET UG 2026
कांकेर के छात्रों का कमाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 7:38 PM IST

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कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि सामने आई है. नीट-यूजी 2026 परीक्षा में जिले के 35 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल कर नया इतिहास रचा है. नीट-यूजी 2026 में सफल हुए 35 विद्यार्थियों में 14 छात्र-छात्राएं शासकीय विद्यालयों से और 21 विद्यार्थी प्रयास आवासीय विद्यालय कांकेर से हैं.

गांव के बच्चों ने किया कमाल

नीट एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चों का कहना है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत का फल मिला है. वहीं शिक्षकों का भी कहना है कि बच्चों को अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, जिसकी वजह से लगातार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अच्छा रिजल्ट आ रहा है.

कांकेर के छात्रों का कमाल (ETV Bharat)

मैंने अच्छी मेहनत किया था. क्लास टीचर और सीनियर्स का मार्गदर्शन मिला. अच्छे से तैयारी करने पर कोई एग्जाम कठिन नहीं होता है. मेरा पहला प्रयास था: आयुष जैन, छात्र

नीट की एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं. हमने एनसीआरटी की बुक अच्छे से पढ़ाया था. हम अप्रोच करते हैं कि मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें. बहुत सारे बच्चों को लाभ मिला है. नीट के साथ ही दूसरी परीक्षाओं में भी बच्चे अच्छा परफार्मेंस कर रहे हैं: पूजा शर्मा, शिक्षक

कलेक्टर ने दी बधाई

कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है. कलेक्टर ने कहा कि यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए प्रेरणादायक है.

आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नीट की तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जिला मुख्यालय में आवासीय सुविधा के साथ विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी. इसमें विषय विशेषज्ञों की कक्षाएं, टेस्ट सीरीज, अध्ययन सामग्री और व्यक्तिगत मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा: निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर, कांकेर

जिला पंचायत कांकेर

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी ने कहा कि हाल ही में जेईई परीक्षा में भी जिले के 28 शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का चयन हुआ था. अब नीट में 35 छात्रों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि कांकेर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

35 बच्चों का सिलेक्शन हमारे लिए गर्व की बात है. बच्चों और पेरेंट्स ने काफी मेहनत की है. कांकेर के लिए अच्छी बात यह है कि लगातार सफलता मिल रही है. इस बार भी हमारा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो. हमें लगता है कि भविष्य में बहुत बच्चे नीट क्वालिफाई करेंगे: हरेश मंडावी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला शिक्षा विभाग

जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसे स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष कोचिंग, नियमित टेस्ट सीरीज, अकादमिक मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताया.

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