SSB की पहल से हुनरमंद बने ग्रामीण युवा, 49 युवाओं को इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण
कांकेर एसएसबी ने न सिर्फ प्रशिक्षण दिया बल्कि युवाओं को प्रमाण पत्र के साथ इलेक्ट्रिशियन टूल किट भी दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 10:53 AM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले में ग्रामीण युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सशस्त्र सीमा बल लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में SSB की 33वीं वाहिनी द्वारा ग्राम केवटी में एक माह का इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 49 युवाओं को बिजली से जुड़े तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण पूरा होने पर आयोजित समापन समारोह में सभी युवाओं को प्रमाण पत्र के साथ इलेक्ट्रिशियन टूल किट भी दी गई, ताकि वे प्रशिक्षण के बाद अपना काम शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें.
ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सशस्त्र सीमा बल की 33वीं वाहिनी द्वारा यह पहल की गई. ग्राम केवटी में आयोजित एक माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ITI भानुप्रतापपुर के प्राध्यापकों ने 49 युवाओं को इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वायरिंग और विद्युत उपकरणों की मरम्मत से जुड़ा तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया.
|प्रशिक्षण के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला. आशा है कि एसएसबी कैंप सरकार की योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाएगी. हमारे लिए बहुत लाभदायक है. सरकार हमें लोन भी दे रही है -देवेंद्र उसेंडी, प्रशिक्षणार्थी
एक माह तक चले इस प्रशिक्षण में युवाओं को इलेक्ट्रिशियन के काम की बारीकियां सिखाई गईं, जिससे वे प्रशिक्षण के बाद स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें और रोजगार के नए अवसर हासिल कर सकें.
|एसएसबी के माध्यम से आईटीआई के द्वारा युवाओं को इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया है. हमारा उद्देश्य है कि युवा कौशल प्रशिक्षण सीखें, जिससे उन्हें स्वरोजगार मिले -रौशन ध्रुव, प्राचार्य, ITI भानुप्रतापपुर
प्रशिक्षण पूरा होने पर केवटी में समापन समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान सभी 49 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए. साथ ही उन्हें इलेक्ट्रिशियन के काम में उपयोग होने वाली टूल किट भी प्रदान की गई. प्रमाण पत्र और टूल किट मिलने से युवाओं के लिए अब स्वरोजगार की राह आसान होगी. SSB की 33वीं वाहिनी की यह पहल ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.