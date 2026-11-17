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SSB की पहल से हुनरमंद बने ग्रामीण युवा, 49 युवाओं को इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण

कांकेर ग्रामीण युवाओं को रोजगार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले में ग्रामीण युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सशस्त्र सीमा बल लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में SSB की 33वीं वाहिनी द्वारा ग्राम केवटी में एक माह का इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 49 युवाओं को बिजली से जुड़े तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण पूरा होने पर आयोजित समापन समारोह में सभी युवाओं को प्रमाण पत्र के साथ इलेक्ट्रिशियन टूल किट भी दी गई, ताकि वे प्रशिक्षण के बाद अपना काम शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें.

ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सशस्त्र सीमा बल की 33वीं वाहिनी द्वारा यह पहल की गई. ग्राम केवटी में आयोजित एक माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ITI भानुप्रतापपुर के प्राध्यापकों ने 49 युवाओं को इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वायरिंग और विद्युत उपकरणों की मरम्मत से जुड़ा तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया.