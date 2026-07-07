कांकेर के व्यास कोंगेरा में कलयुगी बेटे ने मां का किया मर्डर
आरोपी बेटे ने पहले मां के साथ लड़ाई झगड़ा किया फिर घर में रखे टांगिया से मारकर हत्या कर दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 7, 2026 at 7:10 AM IST
कांकेर: कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यासकोंगेरा के फरसीपारा में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपनी ही मां पर टांगिया से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है.
शराबी बेटे ने विवाद के बाद किया मां का कत्ल
कांकेर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच व्यासकोंगेरा निवासी भीखम उसेंडी शराब पीकर घर पहुंचा था. घर में किसी बात को लेकर उसकी अपनी मां बुधयारिन बाई (61 वर्ष), के साथ कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने घर में रखे टांगिया से मां पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल बुधयारिन बाई को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
आरोपी बेटे को कांकेर पुलिस ने किया गिरफ्तार
कोतवाली थाना प्रभारी जितेंद्र साहू ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपनी मां पर टांगिया से हमला किया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को संजीवनी 108 की सहायता से अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.
इस घटना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.