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जंगल पहाड़ों से मिनी स्टेडियम तक पहुंची बस्तर की गुलेल, कांकेर में हुनर दिखा रहे निशानेबाज

कांकेर में गुलेल की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता ( ETV BHARAT )

कांकेर: राज्य स्तरीय स्लिंग शॉट (गुलेल) प्रतियोगिता कांकेर के मिनी स्टेडियम में शुरू हुई है. कांकेर एसपी निखिल कुमार राखेचा ने इसकी शुरुआत की. करीब 200 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं. इसमें 5 से 65 साल तक की उम्र के खिलाड़ी हैं.

पारंपरिक खेल को आधुनिक पहचान देने की पहल बस्तर के ग्रामीण इलाकों में गुलेल चलाई जाती है. अब इसे खेल प्रतियोगिता के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इसी उद्देश्य से कांकेर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है.