जंगल पहाड़ों से मिनी स्टेडियम तक पहुंची बस्तर की गुलेल, कांकेर में हुनर दिखा रहे निशानेबाज
राज्य स्तरीय स्लिंग शॉट प्रतियोगिता में 5 से 65 वर्ष तक के खिलाड़ी निशानेबाजी का हुनर दिखा रहे हैं. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 6:34 PM IST
कांकेर: राज्य स्तरीय स्लिंग शॉट (गुलेल) प्रतियोगिता कांकेर के मिनी स्टेडियम में शुरू हुई है. कांकेर एसपी निखिल कुमार राखेचा ने इसकी शुरुआत की. करीब 200 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं. इसमें 5 से 65 साल तक की उम्र के खिलाड़ी हैं.
पारंपरिक खेल को आधुनिक पहचान देने की पहल
बस्तर के ग्रामीण इलाकों में गुलेल चलाई जाती है. अब इसे खेल प्रतियोगिता के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इसी उद्देश्य से कांकेर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है.
हमारे सभी खेल होते हैं, जिसमें गुलेल भी शामिल है. स्कूली बच्चों को इस प्रतियोगिता के जरिए मंच मिल रहा है. गुलेल, तीरंदाजी दोनों ही एकाग्रता का खेल है. बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं- कल्लू राम सिन्हा, कोच
बड़ी संख्या में प्रतिभागी आए हैं. विभिन्न खेल प्रतियोगिता की तरह गुलेल भी एक खेल है. हम भी बचपन में इसे खेलते थे. आज कांकेर में गुलेल प्रतियोगिता हो रही है. बहुत अच्छा लग रहा है. विभिन्न आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले रहे हैं. सभी उत्साहित हैं- कल्लू राम सिन्हा, कोच
छोटे बच्चे काफी उत्साहित हैं. सभी अनुशासित हैं. सभी प्रतिभागी बहुत खुश हैं- कल्लू राम सिन्हा, कोच
ये अच्छी पहल है. हमारे कांकेर के बच्चे भविष्य में बड़ी प्रतियोगिता में खेलते दिखाई देंगे- कल्लू राम सिन्हा, कोच
सरगुजा के बच्चों के मलखंभ प्रदर्शन ने बटोरी तालियां
प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर सरगुजा से आए प्रतिभागियों ने मलखंभ पर शानदार शारीरिक कौशल का प्रदर्शन किया. प्रतिभागियों के संतुलन, लचक और शारीरिक दक्षता ने दर्शकों का ध्यान खींचा. सभी लोगों ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों की सराहना की.
बस्तर की प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच
कांकेर एसपी निखिल कुमार राखेचा ने कहा कि स्लिंग शॉट प्रतियोगिता अपने आप में एक अलग तरह की पहल है. पुराने समय में गुलेल का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे खेल प्रतियोगिता के रूप में पहचान मिलना सुखद है.
इस तरह के आयोजन पारंपरिक साधनों और कौशल को खेल के माध्यम से नई पहचान देने का अवसर प्रदान करते हैं- निखिल कुमार राखेचा, एसपी, कांकेर
कांकेर में आयोजित प्रतियोगिता के जरिए बस्तर के पारंपरिक गुलेल के खेल को आधुनिक खेल प्रतियोगिता के रूप में नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच मिल सके और वे बेहतर प्रदर्शन कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकें.