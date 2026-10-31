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कांकेर में एंटी नक्सल ऑपरेशन, माओवादियों के हथियारों का जखीरा बरामद, आईईडी किया गया नष्ट

कांकेर में सुरक्षाबलों को जंगली इलाकों में नक्सलियों का भारी डंप मिला है. सुशील सलाम की रिपोर्ट

Naxalite Dump Found In Kanker
कांकेर में नक्सलियों का डंप बरामद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2026 at 7:34 PM IST

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कांकेर: छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है. इस बीच बस्तर के कांकेर से सुरक्षाबलों को अहम सफलता हाथ लगी है. शनिवार को छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के ग्राम जुराहान मेहड़ा और माचपल्ली के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सल डम्प बरामद किया है. डम्प से पुलिस फोर्स ने हथियार, विस्फोटक, वायरलेस सेट, जीपीएस और नक्सल साहित्य सहित बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की है. उसके बाद सुरक्षाबलों के जवानों ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया.

कांकेर में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान

31 अक्टूबर को जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम द्वारा संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डम्प का पता चला. तलाशी अभियान में डम्प से दो भरमार बंदूक, करीब दो किलोग्राम वजन का एक पैकेट आईईडी और 24 बीजीएल सेल बरामद किया गया. इसके अलावा एक वायरलेस सेट, चार पाउच, एक जीपीएस, 14 पटाखे, एक फोटो कार्ट्रिज, दवाइयां, नक्सल साहित्य और अन्य सामग्री भी फोर्स ने बरामद की है.

Naxalite Bomb Recovered In Kanker
कांकेर में नक्सलियों का बम बरामद (ETV BHARAT)

बस्तर आईजी के निर्देश पर एंटी नक्सल ऑपरेशन

यह संयुक्त अभियान बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा, बीएसएफ डीआईजी दीपक तिवारी, कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के मार्गदर्शन में चलाया गया. अभियान की कमान बीएसएफ की 94वीं वाहिनी के इंस्पेक्टर सुमन कंथोसू ने संभाली.

नक्सल प्रभावित सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त सतर्कता के साथ लगातार सर्चिंग की जा रही है. नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला पुलिस बल की एंटी नक्सल ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगी.

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बस्तर आईजी बद्री नारायण मीणा

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