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कांकेर में एंटी नक्सल ऑपरेशन, माओवादियों के हथियारों का जखीरा बरामद, आईईडी किया गया नष्ट

कांकेर में नक्सलियों का डंप बरामद ( ETV BHARAT )

कांकेर: छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है. इस बीच बस्तर के कांकेर से सुरक्षाबलों को अहम सफलता हाथ लगी है. शनिवार को छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के ग्राम जुराहान मेहड़ा और माचपल्ली के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सल डम्प बरामद किया है. डम्प से पुलिस फोर्स ने हथियार, विस्फोटक, वायरलेस सेट, जीपीएस और नक्सल साहित्य सहित बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की है. उसके बाद सुरक्षाबलों के जवानों ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया.

कांकेर में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान 31 अक्टूबर को जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम द्वारा संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डम्प का पता चला. तलाशी अभियान में डम्प से दो भरमार बंदूक, करीब दो किलोग्राम वजन का एक पैकेट आईईडी और 24 बीजीएल सेल बरामद किया गया. इसके अलावा एक वायरलेस सेट, चार पाउच, एक जीपीएस, 14 पटाखे, एक फोटो कार्ट्रिज, दवाइयां, नक्सल साहित्य और अन्य सामग्री भी फोर्स ने बरामद की है.