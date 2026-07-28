कोयलीबेड़ा के जंगल में नक्सल डंप बरामद, सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी
बीडीएस टीम ने सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर ही विस्फोटक सामग्री को डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 1:46 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के जंगल से नक्सल डंप बरामद हुआ है. विस्फोटक को मौके पर बीडीएस टीम ने नष्ट कर दिया है.
कोयलीबेड़ा इलाके में सर्च ऑपरेशन
गटटाकाल और दरवीकोड़ो के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में नक्सलियों का डंप मिला है. जवानों ने हथियार, गोला-बारूद, यूबीजीएल, बीजीएल सेल, डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री सहित बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया.
पुलिस, बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई
दरअसल कांकेर पुलिस, डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम कोयलीबेड़ा क्षेत्र में लगातार सघन सर्चिंग अभियान चला रही है. इसी अभियान के दौरान नक्सल डम्प मिला है.
नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में जवानों के साथ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार डंप ढूंढने की कार्रवाई जारी है, सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन सर्चिंग अभियान किया जा रहा है. अब तक 40 से ज्यादा नक्सल डंप बरामद किया गया है-निखिल राखेचा, कांकेर पुलिस अधीक्षक
ये नक्सल सामग्री मिली
⦁ एक यूबीजीएल, एक देशी कट्टा, दो यूबीजीएल सेल
⦁ दो एके-47 राउंड, 14 राउंड .303 रायफल
⦁ 99 एसएलआर राउंड, 21 आठ एमएम राउंड
⦁ 23 नौ एमएम पिस्टल राउंड, दो एके-47 मैगजीन
⦁ एक एसएलआर मैगजीन, 10 बीजीएल सेल
⦁ 10 बीजीएल राउंड, 20 डेटोनेटर
⦁ 10 किलोग्राम विस्फोटक बारूद
⦁ एक दूरबीन सहित अन्य नक्सली सामग्री बरामद
कांकेर पुलिस ने बताया कि मौके पर मिले बीजीएल सेल, डेटोनेटर और विस्फोटक बारूद को बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया. पुलिस का कहना है कि नक्सल प्रभावित सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा सके.