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शिक्षा व्यवस्था का हाल: छतों और दीवारों से उखड़ता प्लास्टर, दरार वाली दीवारें, कचरा शेड में लगती क्लास

कांकेर जिले के चारामा विकासखंड के माहुद स्कूल का बुरा हाल, कलेक्टर बोले- DMF फंड के उपयोग में मिली छूट, जल्द होगी मरम्मत

DILAPIDATED SCHOOL BUILDING
शिक्षा व्यवस्था का हाल: छतों और दीवारों से उखड़ता प्लास्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 7:44 PM IST

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कांकेर: जिले के चारामा विकासखंड में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली सामने आई है. यहां माध्यमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर होने के कारण बच्चों की कक्षाएं कचरा शेड में लगाई जा रही हैं. 40 से अधिक छात्र-छात्राएं खुले शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां उनकी सुरक्षा और पढ़ाई दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. मामले के सामने आने के बाद कलेक्टर ने एक वर्ष के भीतर स्कूल की व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया है.

कांकेर जिले के चारामा विकासखंड के माहुद स्कूल का बुरा हाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दीवारों से झड़ रहा प्लास्टर

मामला ग्राम माहुद के माध्यमिक विद्यालय का है. यहां की दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है और भवन में कई जगह गहरी दरारें आ चुकी हैं. खिड़कियां और बाउंड्रीवाल भी क्षतिग्रस्त हैं. खतरे को देखते हुए बच्चों की कक्षाएं पास में बने कचरा शेड में संचालित की जा रही हैं. यही नहीं, मिड-डे मील भी इसी शेड में कराया जा रहा है.

Dilapidated school building
छतों और दीवारों से उखड़ता प्लास्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नदी का पानी तक पहुंच जाता है

विद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग-30 और महानदी के किनारे स्थित है. बरसात के दिनों में नदी का पानी स्कूल परिसर तक पहुंच जाता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है. खुले शेड में बारिश और तेज हवा के दौरान पानी भर जाता है, वहीं सांप-बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का भी खतरा बना रहता है.

कई बार नए भवन की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई. कमजोर परिवार के बच्चे के पास सरकारी स्कूल में पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है- बालकृष्ण सलाम, सरपंच, ग्राम पंचायत माहुद

Dilapidated school building
माध्यमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने दिया भरोसा

मामले पर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि माहुद गांव के स्कूल की स्थिति की जानकारी मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से डीएमएफ फंड के उपयोग के नियमों में छूट मिल गई है, जिससे अब गैर-खनन क्षेत्रों में भी स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर राशि खर्च की जा सकेगी.

आगामी एक वर्ष के भीतर आवश्यक बजट उपलब्ध कराकर स्कूल की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा. साथ ही चारामा, कांकेर और नरहरपुर क्षेत्र के स्कूलों, आंगनबाड़ियों और छात्रावासों की मरम्मत और पोटा केबिनों को पक्के भवनों में बदलने की दिशा में भी काम किया जाएगा.- नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर

Dilapidated school building
छात्रों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल सवाल यही है कि जब तक नया भवन तैयार नहीं होता, तब तक मासूम बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा.

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