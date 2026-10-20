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कांकेर राजमहल दशहरा, 60 से अधिक गांवों के आंगा देव जुटे, राजपरिवार ने की विशेष पूजा अर्चना

कांकेर दशहरा की रस्में ( ETV BHARAT )

कांकेर:छत्तीसगढ़ के कांकेर रियासत में दशहरा मनाने की सदियों पुरानी परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है. विजयादशमी के अवसर पर राजपरिवार के तरफ से आंगा देव सहित अंचल के देवी-देवताओं की विशेष पूजा-अर्चना की गई. इस दौरान आसपास के 60 से अधिक गांवों के आंगा देव बाजे-गाजे के साथ राजमहल पहुंचे. राजपरिवार के मुखिया डॉ. आदित्य प्रताप देव ने विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की और कांकेर वासियों की सुख समृद्धि की कामना की.

कांकेर दशहरा और आंगा देव का महत्व कांकेर में दशहरे का यह आयोजन अपनी अनूठी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है. परंपरा के अनुसार, दशहरे से करीब एक सप्ताह पहले आसपास के गांवों के आंगा देव शहर स्थित मंदिरों में एकत्रित होने लगते हैं. इसके बाद विजयादशमी के दिन पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन के बीच देवी-देवताओं को राजमहल लाया जाता है, जहां राजपरिवार द्वारा उनकी पूजा-अर्चना की जाती है.