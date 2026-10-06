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कांकेर में चक्काजाम, चरामा एसडीएम ने कह दी बड़ी बात, खुश हो गए गांववाले

कांकेर: टूटे पुल की जगह नया पुल बनाए जाने की मांग को लेकर, चारामा इलाके के सिरसिदा-बड़ेगौरी क्षेत्र के लोग आज धरने पर बैठ गए. एनएच 30 पर चक्काजाम होने की वजह से हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई. काफी देर तक लोग परेशान होते नजर आए. चक्काजाम में विधायक सावित्री मंडावी भी शामिल हुईं.

चारामा के ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल बरसात के दौरान इलाके का ये पुल टूट जाता है. जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के द्वारा इस पुल को नया बनाने के बजाए मरम्मत कर छोड़ दिया जाता है. स्थानीय लोगों ने इस बात पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि वो चाहते हैं इसमें मरम्मत या मुरुम भरने के बजाए नया पुल बनाया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि 10 सितंबर को पुल छतिग्रस्त हुआ उससे बाद उसे अस्थायी तौर पर ठीक किए जाने की कोशिश की जा रही थी.

एनीकट पर बना पुल हुआ छतिग्रस्त

स्थानीय लोगों की मानें तो सिरसिदा-पटेलपारा से सीतलापारा और आसपास के गांवों के बीच बना यह पुल बेहद महत्वपूर्ण है. चार से पांच पंचायतों के ग्रामीण इसी रास्ते से आना जाना करते हैं. स्कूली बच्चों, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी पुल के टूटने से होती है. ग्रामीणों का दावा है कि आपात स्थिति में एंबुलेंस तक गांव में नहीं पहुंच पाती. सबसे ज्यादा मुश्किल प्रसूताओं को होती है.

सिरसीदा पुल की मांग को लेकर चक्काजाम (ETV Bharat)

सिरसीदा पुल की मांग को लेकर चक्काजाम (ETV Bharat)

तीन सालों से हम लोग लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं. शासन-प्रशासन को करीब एक सप्ताह पहले मांग पत्र भी सौंपा गया था, लेकिन सुनवाई नहीं होने के बाद ग्रामीणों को चक्काजाम करने का निर्णय लेना पड़ा: यादो राम साहू, निवासी, चारामा

सिरसीदा पुल की मांग को लेकर चक्काजाम (ETV Bharat)

सिरसीदा पुल की मांग को लेकर चक्काजाम (ETV Bharat)

सिरसीदा पुल की मांग को लेकर चक्काजाम (ETV Bharat)

बारिश के चलते एनिकट पर बना पुल छतिग्रस्त हो गया है. हमारी कोशिश है कि तय समय सीमा के भीतर पुल को स्थायी रुप से ठीक कर दिया जाए: नरेंद्र बंजारा, एसडीएम चारामा

सिरसीदा पुल की मांग को लेकर चक्काजाम (ETV Bharat)

NH-30 पर लगा जाम

चक्काजाम के चलते NH-30 पर करीब 1 घंटे तक दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही और सड़क पर लंबा जाम लग गया. जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत शुरू की. चारामा एसडीएम नरेंद्र बंजारा ने बताया कि सिरसिदा में अधिक बारिश के कारण बना एनिकट/पुल क्षतिग्रस्त होकर बह गया है. इससे किसानों को सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों में नाराजगी थी. अधिकारियों ने स्थायी समाधान के लिए करीब एक महीने का समय मांगा. आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया और NH-30 पर यातायात बहाल हो गया. ग्रामीणों ने भी अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि यदि तय समय में स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

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