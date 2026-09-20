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कांकेर में फिर धर्मांतरित महिला के शव दफन को लेकर विवाद, परिवार मूल धर्म में वापस लौटा तो सुलझा मामला

देर रात बवाल के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, समझाइश देकर शांत कराया विवाद, संवाददाता सुशील सलाम की रिपोर्ट

conversion and burial dispute
कांकेर में फिर धर्मांतरित महिला के शव दफन को लेकर विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2026 at 2:43 PM IST

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कांकेर: जिले में फिर एक बार धर्मांतरण और अंतिम संस्कार को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. पखांजूर क्षेत्र में धर्मांतरण के बाद एक महिला के शव के अंतिम संस्कार को लेकर जमकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई. फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के मचपल्ली गांव के जनकुपारा का है, जहां महिला की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देर रात तक दो पक्षों में बहस चलती रही, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कड़ी मशक्कत करने के दोनों पक्षों को शांत कराया गया.

conversion and burial dispute
परिवार मूल धर्म में वापस लौटा तो सुलझा मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मूल धर्म में लौटा धर्मांतरित परिवार

एडिशनल एसपी पखांजूर राजेश कुर्रे से मिली जानकारी के मुताबिक, जनकुबाई ने करीब पांच साल पहले धर्मांतरण किया था. बीती रात करीब 9 बजे महिला की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार और शव को दफनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ. विवाद करीब 24 घंटे तक चला, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. जिसके बाद धर्मांतरित परिवार ने मूल धर्म में वापस लौटने की बात कही, तब जाकर अंतिम संस्कार किया गया.

जो धर्मांतरित परिवार था वह भी अपने समाज के साथ मिलकर रहने की बात कह रह है. सभी मिल-जुलकर रहें यही अपील है.- राकेश कुर्रे, एएसपी पखांजूर

रीति-रिवाज से होगा अंतिम संस्कार

मामले की सूचना मिलने पर एएसपी पखांजूर राकेश कुर्रे और तहसीलदार की टीम भी मौके पर पहुंची. बताया जा रहा है कि समझौते के तहत धर्मांतरित परिवार की मूल धर्म में वापसी पर सहमति बनी है. प्रशासन की मौजूदगी में विवाद का समाधान होने के बाद अब महिला का अंतिम संस्कार संबंधित रीति-रिवाजों के अनुसार किए जाने की बात कही गई है.

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