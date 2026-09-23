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पहाड़ों की गोद में बसा खूबसूरत गांव लेकिन सड़क नहीं होने से विकास रुका, आवास बनाने में लागत कई गुना बढ़ी

करीब 16 घरों और 120 लोगों की आबादी वाला गांव पुसाझर कांकेर जिले के मुरागांव पंचायत का आश्रित गांव है. ये गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं की राह देख रहा है. गांव तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, वह इतना संकरा और दुर्गम है कि ट्रैक्टर और निर्माण सामग्री लेकर आने वाले बड़े वाहन भी यहां नहीं पहुंच पाते.

कांकेर: छत्तीसगढ़ के कई गांव आज भी विकास की राह देख रहे हैं. कांकेर जिले के पहाड़ों के बीच बसा ऐसा ही एक गांव है पुसाझर... जहां रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं में से एक सड़क की मांग कर रहे हैं. क्योंकि जब सड़क नहीं होती, तो सिर्फ वाहन नहीं रुकते...इलाज रुकता है, शिक्षा रुकती है, रोजगार रुकता है और घर बनाने का सपना भी रुक जाता है. देखिए ग्राउंड रिपोर्ट..

खुद श्रमदान और जमा पूंजी से बनाई कच्ची सड़क

जिस सड़क की जरूरत सरकार से थी, उसे गांव वालों ने अपनी मेहनत, अपनी जमा पूंजी और श्रमदान से खुद तैयार किया. ग्रामीणों ने पहाड़ काटे, रास्ता बनाया, ताकि गांव दुनिया से जुड़ सके. लेकिन उनकी बनाई सड़क इतनी अच्छी और चौड़ी नहीं कि बारिश में टिक सके. साथ ही उस पर सीमेंट, सरिया, रेत और दूसरी निर्माण सामग्री लेकर वाहन गांव तक पहुंचना भी मुश्किल है.

पक्के घर के सपना, आडे़ आई सड़क

सरकार ने कुछ परिवारों के लिए यहां आवास स्वीकृत किए हैं. लोगों ने भी पक्के घर का सपना देख लिया लेकिन सपना और हकीकत के बीच सड़क आकर खड़ी हो गई. गांव तक आसानी से सीमेंट, सरिया, रेत नहीं पहुंच सकती. इससे चलते ग्रामीणों का कहना है कि उसकी लागत भी बढ़ जाती है.

गाड़ी नहीं पहुंचने के कारण ट्रांसपोर्टिंग में परेशानी है. 1000 की रेत जो है वो हमें 3500 तक पड़ती है- फत्तेसिंह कावड़े, ग्रामीण

यहां एंबुलेंस आने में तो परेशानी है ही, साथ ही स्कूल आने के लिए शिक्षकों को भी परेशानी होती है.- कुंदन कुमार, कलेक्टर

आवास ही नहीं और भी कई परेशानी

पहाड़ों के बीच रहने वाले इन लोगों की मुश्किल सिर्फ आवास तक सीमित नहीं है. स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए भी इन्हें दुर्गम रास्तों का सामना करना पड़ता है. जब सड़क नहीं होती, तो सिर्फ वाहन नहीं रुकते इलाज रुकता है, शिक्षा रुकती है, रोजगार रुकता है और घर बनाने का सपना भी रुक जाता है.

नक्सलवाद का झेला दंश, अब उम्मीद जगी

कभी इस इलाके ने नक्सलवाद का दंश झेला है जिसका असर विकास की रफ्तार पर पड़ा है. लेकिन अब हालात बदले हैं ऐसे में लोगों ने उम्मीद अब और जगी है. प्रशासन भी मानता है जो क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुए हैं और जो फ्री हो रहे हैं, उनमें बिल्कुल यह बात होगी कि वहां पर विकास नहीं पहुंचा होगा. अब चरणबद्ध तरीके से वहां प्लानिंग कर सुविधाएं पहुंचाने का काम हो रहा है.

हमारे बहुत ऐसे गांव हैं जो कि नक्सलवाद से प्रभावित थे और वहां तक प्रशासन पहुंच नहीं पा रहा था. आप भी बाइक-गाड़ी से इसलिए जा पाए हैं क्योंकि वहां पर अब भयमुक्त वातावरण हैं. ऐसे में आगे विकास के काम चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं- कुंदन कुमार, कलेक्टर

पुसाझर गांव की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है. यह उन ग्रामीणों की तस्वीर है, जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ता उनका साथ नहीं दे रहा. गांव वालों ने अपनी तरफ से रास्ता बना दिया अब इंतजार है कि सरकार उस रास्ते को विकास की सड़क में बदल दे.