कांकेर पुलिस का उजियारा अभियान, शराब तस्करों पर चला हंटर, 2 लाख का माल बरामद
कांकेर पुलिस ने जिले में शराब तस्करों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है. कुल 2 लाख रुपये की शराब जब्त की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 21, 2026 at 6:34 PM IST
कांकेर: छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कांकेर पुलिस की यह कार्रवाई उजियारा अभियान के तहत की गई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अवैध शराब और एक कार जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. शराब तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
उजियारा अभियान के तहत सफलता
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक चार पहिया वाहन में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है. इस सूचना के आधार पर ग्राम कढ़ाई खोदरा में पुलिस ने नाकेबंदी कर सफेद रंग की कार को रोका. कार से 40 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है. इस शराब की कीमत कुल 2 लाख रुपये है. जब्त कार की कीमत 8 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस को यह सफलता उजियारा अभियान के तहत मिली है.
एक आरोपी गिरफ्तार
शराब तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम महेश सेन है. वह दुर्ग के सुपेला का रहने वाला है. आरोपी के पास से पुलिस को शराब की कुल 39 कार्टून मिली है.
मुखबिर की सूचना पर एक कार से 40 पेटी अंग्रेजी शराब को जप्त किया गया है. आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी- आशीष बंछोर, एएसपी, कांकेर
एमपी से हो रही थी शराब की तस्करी
कांकेर एएसपी आशीष बंछोर ने मीडिया को बताया कि आरोपी ने पूछताछ में एमपी के अनूपपुर से शराब की तस्करी करना स्वीकार किया है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ आबकारी, एनडीपीएस, मारपीट, धमकी और अन्य अपराध के कई मामले पहले से दर्ज है.