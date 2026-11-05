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कांकेर पुलिस का प्रोजेक्ट दक्ष : साइबर क्राइम के खिलाफ जागरुकता अभियान, 240 पुलिसकर्मियों को मिली विशेष ट्रेनिंग

कांकेर :उत्तर बस्तर कांकेर में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय तक मोर्चा संभालने वाली पुलिस अब बदलते दौर की नई चुनौती से निपटने की तैयारी में जुट गई है.कल तक जिन जवानों के हाथों में AK-47 और शरीर पर कॉम्बैट यूनिफॉर्म नजर आती थी, अब वही जवान साइबर अपराधियों से मुकाबला करने के लिए कंप्यूटर और तकनीक का सहारा ले रहे हैं. नक्सलवाद के प्रभाव में कमी के साथ पुलिस का फोकस अब साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अपराधों पर बढ़ रहा है.इसके लिए कांकेर पुलिस ने 'प्रोजेक्ट दक्ष' शुरू किया है, जिसके तहत अब तक करीब 240 पुलिसकर्मियों को साइबर इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है.

बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सालों तक चली लड़ाई में पुलिस और सुरक्षाबलों के जवानों की पहचान AK-47, बुलेटप्रूफ जैकेट और कॉम्बैट यूनिफॉर्म रही है. जंगलों और दुर्गम इलाकों में नक्सलियों से मुकाबला करने वाले जवान अब बदलती परिस्थितियों के साथ अपनी भूमिका भी बदल रहे हैं.आज आम लोगों के सामने साइबर ठगी, फर्जी बैंक कॉल, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं.ऐसे में कांकेर पुलिस अब डिजिटल अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए तकनीकी रूप से खुद को मजबूत कर रही है.

गांव-गांव जाकर फैलाई जा रही जागरुकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जागरुकता का दिख रहा है असर



पुलिस की इस नई पहल का असर जागरूकता अभियान के रूप में भी दिखाई दे रहा है.पुलिसकर्मी मोहल्लों, हाट-बाजारों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तरीके बता रहे हैं.

साइबर क्राइम के खिलाफ जागरुकता अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों को समझाया जा रहा है कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें, किसी के साथ ओटीपी साझा न करें और बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर आने वाली संदिग्ध कॉल से सतर्क रहें- हिमांशु यादव,स्थानीय निवासी

पुलिस प्रशासन मोहल्लों, बाजारों और चौराहों पर पहुंचकर लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की जानकारी दे रहा है। इससे आम लोगों में जागरूकता बढ़ रही है- पंकज यदु, निवासी चारामा

साइबर अपराधियों का मुकाबला करेगी कांकेर पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिजिटल ठगी को रोकने के लिए पहल

हाट-बाजारों और स्कूलों में चलाया जा रहा पुलिस का जागरूकता अभियान लोगों के लिए काफी उपयोगी है,क्योंकि मोबाइल सेवा विस्तार होने से ऑनलाइन लेनदेन और खरीदारी बढ़ने के साथ डिजिटल ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं. ठग बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं और ओटीपी या गोपनीय जानकारी हासिल कर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. कांकेर पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है. पुलिस अधीक्षक निखिल कुमार राखेचा के अनुसार, वर्तमान समय में ओटीपी फ्रॉड, एपीके फाइल के जरिए ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे नए-नए तरीके अपनाकर अपराधी लोगों को निशाना बना रहे हैं.इन अपराधों की जांच और रोकथाम के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.