जून में कांकेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 722 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त, जुआ-सट्टा पर भी एक्शन, जानिए महीनेभर के आंकड़े
उजियारा अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के 2 प्रकरण दर्ज, अस्वस्थ और जरूरतमंद व्यक्तियों के इलाज में मदद भी की गई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 5, 2026 at 5:03 PM IST
कांकेर. जिला पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ जून 2026 में कई अहम सफलता हासिल की है. अपराध नियंत्रण, नशा उन्मूलन, यातायात सुरक्षा और जनजागरूकता के क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाए गए. इसका असर ये हुआ कि महीने भर में सिर्फ आबकारी एक्ट के ही 47 केस बने जिसमें 54 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. विस्तार से जानिए जून 2026 में कांकेर पुलिस की कार्रवाई के अहम आंकड़े.
5 किलो गांजा जब्त
पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देश पर जिलेभर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. जारी प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि "उजियारा अभियान" के तहत एनडीपीएस एक्ट के 2 प्रकरण दर्ज किए गए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से 5.152 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.24 लाख रुपये से अधिक है.
आबकारी मामले में नष्टीकरण भी हुआ
वहीं आबकारी अधिनियम के तहत 47 प्रकरणों में 54 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 722.86 लीटर अवैध शराब जब्त की गई. इसके अलावा जून माह में कई आबकारी प्रकरणों में जब्त लगभग 465 लीटर अवैध शराब का नियमानुसार नष्टीकरण भी किया गया.
जुआ सट्टा पर एक्शन
जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 प्रकरणों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 55 हजार 750 रुपये नगद जब्त किए गए. वहीं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत कई धाराओं में 224 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और लंबे समय से फरार 6 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया.
ठग गिरोह पर कार्रवाई
जून में गंभीर अपराधों के 13 प्रकरणों में 20 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. इसके अलावा एक अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र में कार्रवाई करते हुए 4.96 लाख रुपये नकद और एक पिकअप वाहन बरामद किया गया साथ ही 6 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
जागरूक अभियान चलाए गए
सामुदायिक पुलिसिंग के तहत "मोर मितान-कांकेर पुलिस" अभियान में जून माह के दौरान 80 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसमें लगभग 2240 लोगों को साइबर अपराध, यातायात नियम, महिला सुरक्षा और नशा उन्मूलन के प्रति जागरूक किया गया. महिला रक्षा टीम ने भी 711 लोगों को जागरूक कर 355 लोगों से अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराया.
ट्रैफिक नियमों पर सख्ती
यातायात सुरक्षा के तहत "जीरो एक्सीडेंट मिशन" अभियान में नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 27 चालकों पर कार्रवाई करते हुए 2.57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के अन्य मामलों में 414 प्रकरणों में 2.62 लाख रुपये का समन शुल्क वसूला गया.
जरूरतमंदों की मदद भी
पुलिस जवानों को आधुनिक और प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए तैयार करने के लिए "प्रोजेक्ट दक्ष" के तहत 62 जवानों को ड्राइविंग प्रशिक्षण और 177 अधिकारियों-कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया. वहीं प्रोजेक्ट करूणा के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ और जरूरतमंद व्यक्तियों के उपचार एवं पुनर्वास की दिशा में भी कार्य किया गया.
पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा ने कहा कि जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.