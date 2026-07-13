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उत्तर बस्तर की पुलिस हुई हाईटेक, हर केस की फाइल और जब्त माल को मिला QR कोड

कांकेर के कोतवाली थाना में ई मालखाना प्रणाली की शुरुआत की गई है.

KANKER POLICE E MALKHANA
ई मालखाना कांकेर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 10:21 AM IST

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कांकेर: आधुनिक और डिजिटल होती दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है. इंटरनेट, AI और मोबइल क्रांति ने लोगों तक पहुंच आसान कर दी है. कार्य पारदर्शी हो रहे है. जिसे अपनाकर उत्तर बस्तर की पुलिस भी हाईटेक होने लगी है. कांकेर पुलिस ने थाने में दर्ज विभिन्न प्रकरणों के दस्तवेजो और भारी मात्रा में जब्त किए गए सामानों को सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने यूनिक डिजिटल पहचान दी है. जिसे एक QR कोर्ड से स्कैन कर पहचान की जा सकती है.

ई मालखाना प्रणाली शुरू

कांकेर पुलिस ने अपराध अनुसंधान और आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पुलिस ने QR कोर्ड आधारित "ई-मालखाना" (डिजिटल ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली) की शुरुआत की है. पुलिस की यह उन्नत तकनीक वर्षों पुरानी फाइलों और धूल व दीमक खाती केस प्रॉपर्टी के रख-रखाव की पारंपरिक व्यवस्था पूरी तरह बदल देगी.

कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस वर्क है. जिससे पारदर्शिता और कोर्ड ट्रायल में तेजी आएगी, अब एक बारकोर्ड स्कैन करके डिजिटल सिस्टम पूरे रिकॉर्ड की जानकारी देदेगा,जो रिकॉर्ड को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाकर पुलिस का समय बचाकर कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाएगा.

कांकेर के कोतवाली थाना में ई मालखाना (ETV Bharat Chhattisgarh)

अपराधों में सामान जब्ती के इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया है. मालखाने से कोर्ट में जब माल या केस डायरी जाती है तो इसका उपयोग होगा. कोई भी माल खोने की गुंजाइश नहीं रहेगी. चेन ऑफ कस्टडी भी अच्छी रहेगी -निखिल राखेचा, कांकेर पुलिस अधीक्षक

आमतौर पर थाने में जब्त मामले से जुड़े सामानों की काफी मात्रा होती है. न्यायलयीन प्रक्रिया के दौरान पेपरवर्क और अव्यवस्था के कारण सामानों को समय व वक्त ओर ढूंढना चुनौती होती है. जिसे ढूंढने में काफी दिन व समय खराब होता है. लेकिन अब ई-मालखाना बनने से यह समस्या दूर हो जाएगी. इसका फायदा समय रहते मिल जाएगा. क्योंकि कांकेर पुलिस ने सभी मामलों से जुड़े फाइलों और जब्त सामग्रियों के लिए एक विशेष डाटा तैयार कर एक यूनिक नम्बर व QR कोर्ड जनरेट किया है.

पहले जब्त सामान को ढूंढने में काफी समय लगता था, इस मुश्किल को दूर करने के लिए ई मालखाना शुरू किया गया. बार कोड को स्कैन करने पर पूरे सामान का पता चल जाएगा -जितेन्द्र साहू, टीआई कोतवाली

प्रधान आरक्षक कृष्णा यादव ने बताया कि बॉक्स पर लगे इस QR कोर्ड को स्कैन करने पर मामले का विवरण सहित प्रार्थी व आरोपी के नाम, जब्त सामानों की जानकारी मोबइल व कम्प्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है. इसमें खास तौर पर कीमती सामान जैसे मोबाइल, नकदी, सोने-चांदी के जेवर, हथियार, जमीन से जुड़े दस्तावेज, मादक पदार्थ का डिजिटल रिकार्ड होने से हेराफेरी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी.

कांकेर पुलिस जल्द ही इसे जिले के सभी थानों में लागू करेगी ताकि इस तकनीक से सारे रिकॉर्ड का व्यवस्थित संधारण किया जा सके. जिसे देखने और अपने जिले में भी सुचारू रूप से लागू करने राज्य जिलों की पुलिस पहुंच कर निरीक्षण कर जानकारी जुटा रही है ताकि उसे वह अपने जिलों में भी शुरू कर सके.

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