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कांकेर पुलिस का डिजिटल अवतार, मोबाइल डेटा टर्मिनल डिवाइस से होगी तहकीकात

कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस ने डिजिटल पाथ पर कदम बढ़ा दिया है. एसपी निखिल कुमार राखेचा की अगुवाई में कांकेर पुलिस अब मोबाइल डेटा टर्मिनल डिवाइस से केसों की जांच करेगी. जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों और विवेचकों को 183 मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT) डिवाइस वितरित किए गए हैं. इस पहल से अब घटनास्थल से ही डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान, फोटो, वीडियो और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे, जिससे विवेचना अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और समयबद्ध होगी.

पुलिस अधीक्षक निखिल कुमार राखेचा के मार्गदर्शन में जिले के सभी अनुविभागों में यह डिवाइस बांटे गए हैं. इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमाल, योगेश कुमार साहू, आशीष बंछोर और राकेश कुमार कुर्रे मौजूद रहे. इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से विवेचक घटनास्थल पर पहुंचते ही फोटो, वीडियो, गवाहों के बयान, जब्ती संबंधी दस्तावेज और केस डायरी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तत्काल ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे. इससे विवेचना में होने वाली देरी कम होगी, डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वरिष्ठ अधिकारी रियल-टाइम में प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे.

कांकेर एसपी निखिल कुमार राखेचा ले रहे ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

नवीन कानूनों के अनुरूप तकनीक आधारित, वैज्ञानिक और समयबद्ध विवेचना ही आधुनिक पुलिसिंग की पहचान है. सभी विवेचकों को आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित करना चाहिए. जिससे पीड़ितों को तुरंत न्याय मिल सके. इससे अपराधियों के खिलाफ मजबूत अभियोजन तैयार हो सकेगा- निखिल कुमार राखेचा, एसपी, कांकेर

कांकेर पुलिस की डिजिटल ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

इस पहल से कांकेर पुलिस की विवेचना प्रक्रिया पूरी तरह तकनीक आधारित होगी. इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और जांच की गुणवत्ता में सुधार के साथ आम नागरिकों को तेज एवं प्रभावी पुलिस सेवा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी. सभी पुलिस अनुविभागों में ई-साक्ष्य विषय पर विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया. ट्रेनिंग में डिजिटल साक्ष्यों के संकलन, संरक्षण और विश्लेषण पर जोर दिया गया. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती, साइबर अपराधों की जांच और न्यायालय में डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता के बारे में पुलिसकर्मियों को बताया गया.