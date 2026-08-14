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स्वतंत्रता दिवस पर कांकेर पुलिस मुस्तैद, घुमंतू लोगों पर पैनी नजर

कांकेर पुलिस ने घूमंतू लोगों पर शिकंजा कस दिया है. सुशील सलाम की रिपोर्ट

Security tightened in Kanker on Independence Day
कांकेर में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा सख्त (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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कांकेर: शहर में बड़ी संख्या में घुमंतू लोगों के रुके होने की सूचना पर कांकेर कोतवाली पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बाहर से आए लोगों को अपने-अपने मूल प्रदेश और घर लौटने की समझाइश दी है.

पुलिस पूछताछ में बड़ी संख्या में लोगों ने बिहार से कांकेर आने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वे मधुमक्खियों के छत्ते निकालने और शहद संग्रह करने के काम से यहां पहुंचे हैं. बाजार शेड में सैकड़ों की संख्या में लोगों के रुके होने के बाद पुलिस ने उनकी पहचान और गतिविधियों की जानकारी जुटाई.

कांकेर पुलिस का अभियान (ETV BHARAT)

कोतवाली थाना प्रभारी जितेंद्र साहू ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है. इस दौरान बाहर से आए लोगों और काम-रोजगार के सिलसिले में घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है. उनके आधार कार्ड सहित अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

थाना प्रभारी ने बताया कि बिहार सहित अन्य राज्यों से आए लोग शामिल हैं. ये लोग मधुमक्खी पालन और अन्य कार्यों से जुड़े हैं. सभी को अपने मूल प्रदेश लौटने की सलाह दी जा रही है. पुलिस ने उन्हें बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य पर ध्यान देने की भी बात कही है.

शहर में पेट्रोलिंग की जा रही है. घुमंतू लोगों से पूछताछ की जा रही है. आधार कार्ड चेक किया जा रहा है. कुछ लोग बिहार से आए हैं. मधुमक्खी छत्ता का काम कर रहे हैं, उनको समझाइश दी जा रही है कि वापस घर लौट जाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं-लिखाएं. ये घूमंतू कम पढ़े लिखे होते हैं. अगर उनकी किसी अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी- जितेंद्र साहू, थाना प्रभारी, कांकेर

शहर में कुछ लोग साधु संतों की भेष में घूम रहे हैं. सरकारी कार्यालयों में भी जाकर उगाही करने की शिकायत मिली है. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस पेट्रोलिंग टीम को जांच करने का आदेश दिया है. लोगों के ऊपर निगरानी करने कहा गया है.

पुलिस का कहना है कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है. किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता सामने आने पर उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की टीम शहर में बाहरी लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है

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