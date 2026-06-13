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महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला 10 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

कांकेर : जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था. पुलिस ने उसे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के कोहका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है.

कांकेर पुलिस के मुताबिक पीड़िता और आरोपी एक दूसरे के परिचित थे. आरोपी ने जरूरत बताकर लगभग दो वर्ष पहले पीड़िता से दो किस्तों में कुल डेढ़ लाख रुपये उधार लिए थे. जब पीड़िता ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी उसे प्रताड़ित करने लगा और पैसे लौटाने के बदले संबंध बनाने का दबाव डालता था. आरोप है कि 19 मार्च 2026 को आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा और घर के पीछे बाड़ी में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता की शिकायत पर भानुप्रतापपुर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की गई.

कांकेर पुलिस ने आरोपी पर घोषित किया 10 हजार का इनाम

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक राखेचा ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया.वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमाल और एसडीओपी शेरबहादुर सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी. मुखबिर और तकनीकी सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को ग्राम कामखेड़ा से गिरफ्तार किया.

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.गिरफ्तार आरोपी भानुप्रतापपुर का ही रहने वाला है.