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ऑनलाइन आईपीएल सट्टा मामले में फरार आरोपी धमतरी से गिरफ्तार, आईफोन और कार जब्त

कांकेर : ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा केस में कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में कांकेर पुलिस ने फरार आरोपी को धमतरी से गिरफ्तार किया है. कांकेर सिटी कोतवाली पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी नितिन वर्दियानी उर्फ निक्की को उसके निवास से अरेस्ट किया. आरोपी के कब्जे से करीब 80 हजार रुपये कीमत का आईफोन और 6 लाख रुपये की एक कार जब्त की गई है.

मुखबिर की सूचना पर एक्शन

22 मई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कांकेर के ज्ञानी चौक के पास कुछ युवक आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे हैं. सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में आईपीएल क्रिकेट समेत अन्य केसीनो गेम में ऑनलाइन बेटिंग किए जाने की बात सामने आई थी.

ऑनलाइन सट्टा ऐप में एक्शन

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान नितिन वर्दियानी उर्फ निक्की की संलिप्तता सामने आई. पुलिस के अनुसार, आरोपी ऑनलाइन सट्टा और बेटिंग एप के जरिए सट्टा खेलने-खिलाने के साथ सट्टा आईडी उपलब्ध कराने का काम करता था. उसके बाद पुलिस लगातार काम कर रही थी. इसी केस में पुलिस ने फरार आरोपी को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया है.

मुखबिर की सूचना पर कांकेर सिटी कोतवाली पुलिस की विशेष टीम ने धमतरी स्थित आकाश गंगा कॉलोनी फेस-1 में आरोपी के निवास पर दबिश दी. पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. कांकेर पुलिस के उजियारा अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है.