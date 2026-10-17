शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, कांकेर पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
कांकेर पुलिस ने दुष्कर्म केस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 9:18 PM IST
कांकेर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कांकेर में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर पुलिस ने एक्शन लिया है. दुष्कर्म केस की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता ने युवक पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद शादी से मुकर गया. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे कांकेर के नए बस स्टैंड से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
पीड़िता ने 11 अक्टूबर को दर्ज कराई शिकायत
पीड़िता ने 11 अक्टूबर 2026 को थाना सिटी कोतवाली कांकेर में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया. वर्ष 2021 से जून 2026 तक कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक, बाद में आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसे धमकी भी दी.
मुखबिर की सूचना पर नए बस स्टैंड से गिरफ्तारी
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(2) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की. आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कांकेर के नए बस स्टैंड में मौजूद है. इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.
आरोपी ने जुर्म किया कबूल
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की. इस पूछताछ में आरोपी ने दुष्कर्म की बात कबूल कर ली है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.