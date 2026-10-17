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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, कांकेर पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

कांकेर पुलिस थाना ( ETV BHARAT )

कांकेर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कांकेर में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर पुलिस ने एक्शन लिया है. दुष्कर्म केस की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता ने युवक पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद शादी से मुकर गया. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे कांकेर के नए बस स्टैंड से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

पीड़िता ने 11 अक्टूबर को दर्ज कराई शिकायत पीड़िता ने 11 अक्टूबर 2026 को थाना सिटी कोतवाली कांकेर में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया. वर्ष 2021 से जून 2026 तक कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक, बाद में आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसे धमकी भी दी.