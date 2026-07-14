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हाथ में भगवान का टैटू, निशाने पर मंदिर, 300 से ज्यादा सीसीटीवी कंगालने के बाद कांकेर पुलिस के हत्या चढ़ा शातिर चोर

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरेंद्र गुप्ता, निवासी जिला कोंडागांव के रूप में हुई है. आरोपी बीते दिनों कांकेर शहर के शीतला माता मंदिर, बालाजी मंदिर, नंदीश्वर महादेव मंदिर, शनि मंदिर और शिव मंदिर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. शीतला माता मंदिर से चांदी के मुकुट, छत्र और नकदी सहित करीब 2 लाख 47 हजार रुपये के सामान की चोरी हुई थी, जबकि अन्य मंदिरों की दान पेटियों से भी नकदी पार कर दी गई थी.

कांकेर : हाथों में भगवान का टैटू बनवाकर आस्था का दिखावा करने वाला एक शातिर चोर मंदिरों को ही अपना निशाना बना रहा था. आखिरकार कांकेर पुलिस ने लगभग 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने, तकनीकी विश्लेषण और लगातार निगरानी के बाद आरोपी को जगदलपुर से गिरफ्तार कर लिया.

कांकेर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने विशेष जांच शुरू की और करीब 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच की. इसी दौरान एक संदिग्ध की पहचान हुई, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ी और पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह आर्थिक लाभ के लिए मंदिरों में चोरी करता था. पुलिस से बचने के लिए उसने बेहद शातिर तरीका अपनाया था. वह मोबाइल फोन और बाइक का इस्तेमाल नहीं करता था, ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न हो सके.

कांकेर में टैटू वाला चोर (ETV BHARAT)

आरोपी कोंडागांव से बस में सवार होकर कांकेर आता, पहले उन मंदिरों की रेकी करता, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते. इन्हीं मंदिरों को वह अपना सॉफ्ट टारगेट बनाता था. तड़के सुबह करीब 3 से 4 बजे चोरी की वारदात को अंजाम देकर फिर बस से वापस फरार हो जाता था.

कांकेर मंदिर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने कांकेर के अलावा धमतरी और बस्तर जिले के मंदिरों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है. वह आदतन अपराधी है और पूर्व में भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है.

गिरफ्त में टैटू वाला चोर (ETV BHARAT)

पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद जिले में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. आम नागरिकों से घरों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की गई है, ताकि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके.