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नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, कांकेर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, 17 लाख की संपत्ति जब्त

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम उड़कुड़ा निवासी यादेश कुमार साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि हटकाचारामा निवासी कैलाश साहू और उसकी सहयोगी तरूणा निषाद ने पुलिस आरक्षक भर्ती में नौकरी लगवाने की बात कही थी. इसके एवज में 2024 के दौरान अलग-अलग किस्तों में 1 लाख 76 हजार 980 रुपये लिए थे. रकम लेने के बावजूद न तो नौकरी लगवाई गई और न ही पैसे वापस किए गए.

कांकेर: जिले के चारामा थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी पर बड़ी कार्रवाई की है. लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को अपराध दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पुलिस विभाग, कलेक्टोरेट, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य शासकीय विभागों में भर्ती कराने का झांसा देकर कई लोगों से रकम वसूलता था.

जांच में बड़ा खुलासा

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने कांकेर समेत अन्य जिलों के कई युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर बड़ी मात्रा में धनराशि हासिल की थी. मामला दर्ज होने के बाद थाना चारामा पुलिस और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी कैलाश साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने ठगी की वारदात स्वीकार कर ली.

ठगी के पैसे से लिए कई सामान

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ठगी से प्राप्त रकम से उसने इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर खरीदे और कांकेर के अलबेलापारा स्थित मकान के निर्माण में पैसा खर्च किया. वह कांकेर में एक कार्यालय संचालित करता था, जहां से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाता था.

17 लाख की संपत्ति जब्त

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 17 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद की है. बरामद सामग्री में टीवी, कंप्यूटर सेट, मोबाइल, सोफा सेट, फ्रिज, टेलीफोन, मॉनिटर, एसी, वॉकी-टॉकी, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, सोने की अंगूठी, चांदी की चैन सहित अन्य फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं. इसके अलावा करीब 12 लाख रुपये मूल्य के 72 कार्टून एग्रो प्लस जैविक खाद भी जब्त किए गए हैं.

पहले से ठगी का आरोप

गिरफ्तार आरोपी कैलाश साहू (34 वर्ष) निवासी हटकाचारामा का पूर्व में भी ठगी सहित अन्य मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. उसके खिलाफ कांकेर और कुरूद थानों में कई अपराध दर्ज हैं. पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देश में हुई इस कार्रवाई में थाना चारामा एवं जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

कांकेर पुलिस ने आम नागरिकों से सरकारी नौकरी दिलाने या भर्ती में चयन कराने के नाम पर धनराशि मांगने वाले व्यक्तियों के झांसे में नहीं आने की अपील की है.