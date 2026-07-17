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PMGSY के काम में लगा डीजल जनरेटर चोरी, गिरफ्त में चारों आरोपी

17 मई को हुई चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस एक्शन में आई और शातिर चोरों को गिरफ्तार किया.

Diesel generator theft case solved in Kanker
कांकेर में डीजल जेनरेटर चोरी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 8:56 PM IST

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कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले की आमाबेड़ा पुलिस ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के निर्माण स्थल से डीजल जनरेटर की चोरी का खुलासा किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया डीजल जनरेटर और घटना में इस्तेमाल वाहन, जनरेटर लोड करने में इस्तेमाल की गई चेन और अन्य सामग्री बरामद की गई है.

17 मई को चोरी, शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर

पुलिस ने बताया कि इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोरबा के इंजीनियर बीबी वर्मा ने आमाबेड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नालाग्राम के पास पुल निर्माण काम के लिए रखा गया डीजल जनरेटर 17 मई की रात अज्ञात चोर चोरी कर ले गए. शिकायत पर थाना आमाबेड़ा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

कांकेर एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

स्पेशल टीम ने की जांच

पुलिस ने बताया कि जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों, साइबर इनपुट और मुखबिर तंत्र की मदद से संदिग्धों की पहचान की गई. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले से योजना बनाकर रात के समय TATA ACE वाहन से पहुंचकर लोहे की चेन की सहायता से जनरेटर वाहन में लोड किया और चोरी कर लिया.

रायपुर ले जाकर बेचने की थी योजना

आरोपियों ने जनरेटर को एक आरोपी के घर के पीछे छिपाकर रखा था और बाद में रायपुर ले जाकर बेचने की योजना बनाई थी. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

आमाबेड़ा थाना में मई महीने में पुलिया कंस्ट्रक्शन के दौरान जनरेटर चोरी की शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज की गई थी. चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. घटना में इस्तेमाल वाहन भी जब्त किया गया है- निखिल राखेचा, एसपी, कांकेर

पुलिस की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि चोरी या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीक के थाना में दें. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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