कांकेर के मुर्गा बाजार में जुएबाजी, 16 आरोपी गिरफ्तार, लाखों की संपत्ति जब्त
छत्तीसगढ़ पुलिस ने कांकेर में जुए पर एक्शन लिया है. जुआ खेलते कुल 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 3:20 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर के चारामा इलाके में पुलिस ने जुए के फड़ पर एक्शन लिया है. मुर्गा बाजार में जुआ खेल रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है. कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कुल 31 लाख 53 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है. इसमें 54,500 रुपये कैश बरामद किए गए हैं.
कांकेर पुलिस के एएसपी का बयान
कांकेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू ने इस एक्शन पर बयान दिया है. उन्होंने मीडिया को बताया कि जिले में पुलिस लगातार जुए के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसी दौरान चारामा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पुरी के मुर्गा बाजार में कुछ लोग रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दबिश देकर जुआ खेल रहे 16 लोगों को पकड़ लिया. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ थाना चारामा में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत केस दर्ज किया है- योगेश साहू, एएसपी, कांकेर
गिरफ्तार आरोपियों में धमतरी, बिलासपुर और कांकेर के निवासी
गिरफ्तार आरोपियों में धमतरी, कांकेर और बिलासपुर जिले के निवासी भी शामिल हैं. जिनकी जानकारी इस प्रकार है. इस कार्रवाई में थाना चारामा प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार राठौर, थाना कोरर प्रभारी नरेंद्र कुमार मिश्रा और चौकी हल्बा प्रभारी पीएसआई पीयूष यादव सहित तीनों इकाइयों के पुलिस जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
- प्रमेश यादव
- खुमान गोटा
- वेदप्रकाश गोटा
- आशीष दीक्षित
- सहदेव साहू
- अनित जुरी
- देवचन्द कोमर्रा
- लक्ष्मण जुरी
- पुष्कर साहू
- पप्पू उर्फ जागेश्वर कुंजाम
- विकास साहू
- ललित कुमार नाग
- उमेंद्र मंडावी
- तिलक कुमार सार्फे
- समरथ नुरेटी
- पूनाराम मंडावी
कांकेर पुलिस ने आम नागरिकों से जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है. साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9479155125 पर देने को कहा है.