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कांकेर के मुर्गा बाजार में जुएबाजी, 16 आरोपी गिरफ्तार, लाखों की संपत्ति जब्त

कांकेर पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर के चारामा इलाके में पुलिस ने जुए के फड़ पर एक्शन लिया है. मुर्गा बाजार में जुआ खेल रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है. कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कुल 31 लाख 53 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है. इसमें 54,500 रुपये कैश बरामद किए गए हैं.

कांकेर पुलिस के एएसपी का बयान कांकेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू ने इस एक्शन पर बयान दिया है. उन्होंने मीडिया को बताया कि जिले में पुलिस लगातार जुए के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसी दौरान चारामा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पुरी के मुर्गा बाजार में कुछ लोग रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं.