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नशे के खिलाफ कांकेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 70 पैकेट गांजा बरामद

कांकेर में गांजा तस्करी ( ETV BHARAT )

कांकेर: नशे के खिलाफ कांकेर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. बुधवार 4 नवंबर को कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 70 पैकेट गांजा जब्त किया है. तस्कर पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए शहर के सिगारभाट स्थित गढ़िया पहाड़ के पास करीब 70 पैकेट गांजा फेंककर फरार हो गए. बरामद गांजे की कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है.

केशकाल से कांकेर पहुंचे थे गांजा तस्कर