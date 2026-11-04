नशे के खिलाफ कांकेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 70 पैकेट गांजा बरामद
उत्तर बस्तर कांकेर जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी का खुलासा किया है. कुल 70 पैकेट गांजा जब्त किया है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 8:19 PM IST
कांकेर: नशे के खिलाफ कांकेर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. बुधवार 4 नवंबर को कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 70 पैकेट गांजा जब्त किया है. तस्कर पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए शहर के सिगारभाट स्थित गढ़िया पहाड़ के पास करीब 70 पैकेट गांजा फेंककर फरार हो गए. बरामद गांजे की कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है.
केशकाल से कांकेर पहुंचे थे गांजा तस्कर
खास बात यह है कि तस्करों का पीछा केशकाल पुलिस कर रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद कांकेर पुलिस ने भी घेराबंदी की थी. फिलहाल पुलिस ने दो संदिग्ध गाड़ियों की पहचान कर ली है और एक कार चालक को भी चिन्हित किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई हैं.
ओडिशा से हो रही थी तस्करी
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तस्कर बीती रात ओडिशा से विश्रामपुरी होते हुए केशकाल के रास्ते कांकेर पहुंचे थे. इसी दौरान गांजा तस्करी की सूचना केशकाल पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम तस्करों का पीछा कर रही थी. केशकाल पुलिस ने इसकी जानकारी कांकेर पुलिस को भी दी. सूचना मिलते ही कांकेर पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी.
कांकेर पुलिस की सुरक्षा से भागे गांजा तस्कर
पुलिस की घेराबंदी की भनक तस्करों को लग गई. गिरफ्तारी से बचने के लिए तस्करों ने शहर के सिगारभाट में गढ़िया पहाड़ के किनारे सुनसान जगह देखकर गांजे के पैकेट फेंक कर फरार हो गए. मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से करीब 70 पैकेट गांजा बरामद कर जब्त किया है. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है.
मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गांजा बरामद किया है. तस्करों की तलाश की जा रही है. शुरुआती जांच में दो गाड़ियों की पहचान की गई है, वहीं एक कार चालक को भी चिन्हित कर लिया गया है. पुलिस अब तस्करों तक पहुंचने और पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है- हरीश पाटिल, एसडीओपी, कांकेर
फिलहाल करोड़ों रुपये के गांजे की बरामदगी के बाद पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी है. पुलिस का दावा है कि इस गांजा तस्करी के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.