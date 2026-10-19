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नाबालिग से दुष्कर्म केस में कांकेर पुलिस का एक्शन, गिरफ्त में आरोपी

कांकेर पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

कांकेर: ताड़ोकी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है. कांकेर पुलिस ने 44 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. शख्स पर आरोप है कि उसने इलाज के बहाने नाबालिग को नशीली दवा देकर बेहोश किया. उसके बाद उसके साथ यौन शोषण को अंजाम दिया. नाबालिग लड़की की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट में पता चला कि नाबालिग पांच महीने की गर्भवती है.

18 अक्टूबर को दर्ज हुई शिकायत ताड़ोकी थाना प्रभारी दिलीप कुमार पटेल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 18 अक्टूबर को ताड़ोकी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, 15 अप्रैल 2026 को बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए शख्स के पास लेकर गए थे. आरोप है कि जांच के बहाने उसने किशोरी को गंभीर समस्या बताई. उसके बाद उसे ताबीज दिया.