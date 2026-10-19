नाबालिग से दुष्कर्म केस में कांकेर पुलिस का एक्शन, गिरफ्त में आरोपी
कांकेर में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 7:19 PM IST
कांकेर: ताड़ोकी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है. कांकेर पुलिस ने 44 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. शख्स पर आरोप है कि उसने इलाज के बहाने नाबालिग को नशीली दवा देकर बेहोश किया. उसके बाद उसके साथ यौन शोषण को अंजाम दिया. नाबालिग लड़की की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट में पता चला कि नाबालिग पांच महीने की गर्भवती है.
18 अक्टूबर को दर्ज हुई शिकायत
ताड़ोकी थाना प्रभारी दिलीप कुमार पटेल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 18 अक्टूबर को ताड़ोकी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, 15 अप्रैल 2026 को बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए शख्स के पास लेकर गए थे. आरोप है कि जांच के बहाने उसने किशोरी को गंभीर समस्या बताई. उसके बाद उसे ताबीज दिया.
पुलिस की जांच में हुआ अहम खुलासा
पुलिस की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं. थाना प्रभारी ने बताया कि इसके बाद 25 मई को घरेलू काम के चलते परिजनों ने नाबालिग लड़की को आरोपी के घर भेजा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने लड़की के साथ आए परिजन को दूसरे स्थान पर भेज दिया और उसे पूजा कक्ष में रखा. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में जब भी लड़की को आरोपी के पास ले जाया जाता था, वह उसे परिजनों से अलग रखा जाता था.
तबियत खराब होने पर हुआ खुलासा
17 अक्टूबर 2026 को किशोरी (नाबालिग लड़की) की तबीयत खराब हो गई. उसके बाद उसे अंतागढ़ अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकीय जांच के दौरान उसके लगभग पांच माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली. इसके बाद परिजनों ने उससे पूछताछ की, जिसमें किशोरी ने आरोपी पर नशीली दवा देकर बेहोश करने और इस दौरान यौन शोषण करने का आरोप लगाया.
पॉक्सो एक्ट में आरोपी गिरफ्तार
कांकेर की ताड़ोकी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2)(m), 65(1) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर 19 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.