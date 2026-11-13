कांकेर में साइबर ठगी का नया केस, दो लोग गिरफ्तार, 11 राज्यों से जुड़े तार, करोड़ों के फ्रॉड का खुलासा
कांकेर में बड़ी साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 9:50 PM IST
कांकेर: साइबर ठगी के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल किए जाने के मामले में कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस केस में पुलिस ने दो खाताधारकों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खातों का उपयोग देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी के लिए किया जा रहा था.
3 करोड़ रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी का खुलासा
इन खातों से रकम प्राप्त करने और उसे दूसरे खातों में रकम ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा था. जांच में इन खातों से देश के 11 स्थानों पर दर्ज साइबर शिकायतें सामने आई है. इन शिकायतों में करीब 3 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपये की साइबर ठगी का उल्लेख है, जबकि संबंधित खातों में 67 हजार 850 रुपये की राशि होल्ड कराई गई है.
केस की जांच में पुलिस ने अखिलेश्वर जैन (25 वर्ष), निवासी उत्तामारा और सतीश कुमार उसेंडी (26 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पर्याप्त साक्ष्य और अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 318(3) और 318(4) के तहत कार्रवाई की गई है- शेर बहादुर, एसडीओपी, भानुप्रतापपुर
कांकेर पुलिस की लोगों से अपील
कांकेर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, ओटीपी या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी इस्तेमाल करने के लिए न दें. अनजान व्यक्ति को बैंक खाता उपलब्ध कराना साइबर अपराध में कानूनी मुसीबत का कारण बन सकता है. साइबर ठगी होने या संदिग्ध लेन-देन की जानकारी मिलने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करे. इस तरह की जानकारी नजदीकी थाने को भी दें.