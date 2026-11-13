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कांकेर में साइबर ठगी का नया केस, दो लोग गिरफ्तार, 11 राज्यों से जुड़े तार, करोड़ों के फ्रॉड का खुलासा

कांकेर पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

कांकेर: साइबर ठगी के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल किए जाने के मामले में कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस केस में पुलिस ने दो खाताधारकों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खातों का उपयोग देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी के लिए किया जा रहा था.