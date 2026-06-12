मूलभूत की राशि का उपयोग चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों पर खर्च करने का आरोप, कांकेर में RTI से खुलासा
गांव के विकास कार्यों के लिए मिलने वाले फंड के गलत इस्तेमाल का मामला, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 12, 2026 at 6:09 PM IST
कांकेर: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की ग्राम पंचायत सिंगारभाट में पंचायत की मूलभूत राशि के उपयोग को लेकर सवाल उठे हैं. आरोप है कि गांव के विकास कार्यों के लिए मिलने वाले फंड का इस्तेमाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान चाय-नाश्ता और भोजन की व्यवस्था में किया गया.
आरटीआई में क्या खुलासा हुआ?
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान 10,000 रुपये खर्च किए गए. लोकसभा चुनाव के दौरान 15,000 रुपये खर्च किए गए. यह राशि पंचायत की मूलभूत मद से खर्च होने का आरोप है.
क्यों उठ रहे हैं सवाल?
निर्वाचन कार्यों के खर्च के लिए आमतौर पर अलग बजट और व्यवस्था होती है. ऐसे में पंचायत के विकास कार्यों के लिए निर्धारित राशि का चुनावी गतिविधियों में उपयोग किए जाने पर वित्तीय नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है.
विकास कार्यों पर पड़ सकता है असर
ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत राशि का उपयोग सड़क, नाली, साफ-सफाई, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए किया जाता है. यदि यही राशि दूसरे कार्यों में खर्च होती है, तो विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं.
वर्तमान सरपंच ने क्या कहा?
ग्राम पंचायत की वर्तमान महिला सरपंच ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है. उनके अनुसार यह खर्च पूर्व सरपंच और सचिव के कार्यकाल में हुआ था.
पुराने सरपंच के समय का है. कभी मंत्री या कोई पहुंच जाता है तो गाड़ी वगैरह की व्यवस्था करते हैं, आम सभा में नाश्ता-पानी लगता है. पहले मुझे नहीं पता था लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए- कौशल्या नेताम ग्राम सरपंच
जांच और कार्रवाई की मांग
जिला पंचायत सदस्य ने मामले को वित्तीय अनियमितता बताते हुए जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि पंचायत निधि का उपयोग केवल निर्धारित नियमों के तहत ही होना चाहिए.
संज्ञान में आया है कि बहुत सी राशि का ऐसे इस्तेमाल किया गया है. निर्वाचन कार्यों में, जबकि उसके लिए अलग से राशि आती है. वहीं पंचायत कह रही है कि ऊपर से ऑर्डर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन दबाव डाल रही है या सरकार- मृदुला भास्कर जिला पंचायत सदस्य
पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
कांकेर जिले में पंचायत फंड के उपयोग को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं. इससे पहले ग्राम अंडी में भी मूलभूत राशि से चाय-नाश्ता और भोजन पर खर्च का मामला सामने आया था. हालांकि उस मामले में कार्रवाई को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं.
प्रशासन का क्या कहना है?
जिला पंचायत सीईओ ने मामले की जांच कराने और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
गांवों के विकास के लिए मिलने वाली सरकारी राशि का कितना हिस्सा वास्तव में विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है और कितना विवादों में घिर रहा है? यह सवाल अब एक बार फिर चर्चा में है.