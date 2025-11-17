ETV Bharat / state

कांकेर जिले में धान खरीदी व्यवस्था का बुरा हाल, हड़ताल के बाद वैकल्पिक व्यवस्था में लगे कर्मचारियों ने भी खड़े किए हाथ

जिले से 15KM दूर पड़ौद का हाल: कांकेर जिला मुख्यालय से महज 15 किमी दूर पड़ौद धान खरीदी केंद्र है. लेकिन ये कचरा केंद्र के रूप में तब्दील हो गया है. न कोई साफ सफाई हुई है न कर्मचारी वहां पहुंचे हैं. किसान टोकन कटाने आ रहे हैं लेकिन मायूस होकर वापस लौट रहे है. ये एक खरीदी केंद्र का हाल नही जिले के लगभग सारे धान खरीदी केंद्रों में यही हाल है.

कांकेर: जिले में धान खरीदी प्रबंधक और ऑपरेटर की हड़ताल के चलते ध्वस्त दिख रही है. दो दिन बाद भी धान खरीदी जिले में शुरू नहीं हो पाई है. वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राजस्व और कृषि कर्मचारियों की ड्यूटी धान खरीदी केंद्र में लगाई गई थी लेकिन, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं. ETV भारत की टीम ने लिया खरीदी केंद्रों का जायजा, देखिए रिपोर्ट-

20KM दूर इच्छापुर का भी यही हाल: कांकेर जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर इच्छापुर धान खरीदी केंद्र है. यहीं भी न साफ सफाई हुई है न किसी प्रकार का कोई व्यवस्था है. जिला खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कांकेर जिले में 149 धान खरीदी केंद्र है जहां समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए 94 हजार 192 किसानों का पंजीयन किया गया है. वहीं 85 प्रतिशत बारदाना की उपलब्ध कराई गई है.

पटवारी संघ ने दी चेतावनी: लैम्पस प्रबंधकों और ऑपरेटरों के हड़ताल पर जाने से पटवारियों और कृषि अफसरों की ड्यूटी लगाई थी. पटवारियों ने ना सिर्फ धान खरीदी करने से हाथ खड़े किए बल्कि प्रशासन के साथ सरकार को चेतावनी भी दी है. उनका कहना है कि मना करने के बाद भी धान खरीदी में उनकी ड्यूटी लगाई गई, तो वे सब भी हड़ताल पर चले जाएंगे.

पटवारियों की धान खरीदी केंद्र में ड्यूटी लगाई गई है जो गलत है. पटवारी प्रबंधकीय कार्य नहीं कर सकते हैं. इस संबंध में हमने कलेक्टर को आवेदन दे दिया है. ऐसा ही रहा तो जल्द आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे.- पटवारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संजय यादव

कृषि विस्तार अधिकारियों ने भी बताई परेशानी: उनका कहना है कि वे इलाकों में काम करते हैं. विभाग में पहले ही कृषि विस्तार अधिकारियों की संख्या कम है. अब धान खरीदी में ड्यूटी लगने से वे अपना मूल काम नहीं कर पाएंगे. साथ ही धान खरीदी केंद्र प्रभारी के तौर पर काम करने का कोई अनुभव भी नहीं है. कृषि विस्तार अधिकारियों का मूल काम रबी फसल के लिए आदान सामग्री वितरण, फसल कटाई प्रयोग, पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन, ई केवाईसी जैसे काम हैं.

वैकल्पिक व्यवस्था में लगे अधिकारी-कर्मचारी अपनी परेशानी बता रहे हैं. वहीं किसान अब अव्यवस्था के चलते अपनी उपज लेकर भटकने को मजबूरी हैं.