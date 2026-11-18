साइबर ठगी के लिए म्युल बैंक खाते से 1 करोड़ से ज्यादा का लेन देन, पखांजूर के 2 आरोपी गिरफ्तार
साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल बैंक खातों के खिलाफ कांकेर पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 7:44 AM IST
कांकेर: म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले दो आरोपियों को कांकेर पुलिस ने पखांजूर से गिरफ्तार किया है. आरोपी इन बैंक खाते के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की रकम का लेन-देन कर रहे थे. जांच में इस बैंक खाते के खिलाफ विभिन्न राज्यों से कुल 12 साइबर शिकायतें दर्ज होने का खुलासा हुआ है. वहीं, खाते के जरिए करीब 1 करोड़ 1 लाख 64 हजार 435 रुपये की ठगी से संबंधित रकम का लेन-देन सामने आया है.
पखांजूर एडिशनल एसपी राकेश कुर्रे के अनुसार पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल बैंक खातों की जांच की जा रही है. इसी दौरान थाना पखांजूर क्षेत्र के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के एक खाते की जांच में साइबर ठगी की रकम के लेन-देन का मामला सामने आया.
धोखाधड़ी का पैसा म्यूल बैंक खातों में करते थे जमा
जांच में बैंक खाता धारक सिराज बैरागी (25 वर्ष), निवासी पीव्ही-42 विद्यानगर की संलिप्तता पाए जाने पर थाना पखांजूर में धारा 318(2), 318(4) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया. पूछताछ के दौरान सिराज ने अपने साथी सूरज दास (25 वर्ष), निवासी पीव्ही-13 श्यामनगर के साथ मिलकर पीड़ितों से धोखाधड़ी कर प्राप्त रकम का बैंक खाते के माध्यम से लेन-देन करना स्वीकार किया.
इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की पासबुक, एक पैन कार्ड और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. पुलिस अब आरोपियों के बैंकिंग लेन-देन और साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.
इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुर्रे, एसडीओपी कुलदीप बंजारे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तेज कुमार वर्मा सहित थाना पखांजूर पुलिस और साइबर सेल कांकेर की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
कांकेर पुलिस की आम लोगों से अपील, किसी को ना दें अपना बैंक खाता
कांकेर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कमीशन या लालच में आकर अपना बैंक खाता किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए न दें. बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, ओटीपी, यूपीआई पिन और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी किसी से साझा न करें.
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