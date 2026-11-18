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साइबर ठगी के लिए म्युल बैंक खाते से 1 करोड़ से ज्यादा का लेन देन, पखांजूर के 2 आरोपी गिरफ्तार

कांकेर म्युल बैंक खाता आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कांकेर: म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले दो आरोपियों को कांकेर पुलिस ने पखांजूर से गिरफ्तार किया है. आरोपी इन बैंक खाते के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की रकम का लेन-देन कर रहे थे. जांच में इस बैंक खाते के खिलाफ विभिन्न राज्यों से कुल 12 साइबर शिकायतें दर्ज होने का खुलासा हुआ है. वहीं, खाते के जरिए करीब 1 करोड़ 1 लाख 64 हजार 435 रुपये की ठगी से संबंधित रकम का लेन-देन सामने आया है.

पखांजूर एडिशनल एसपी राकेश कुर्रे के अनुसार पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल बैंक खातों की जांच की जा रही है. इसी दौरान थाना पखांजूर क्षेत्र के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के एक खाते की जांच में साइबर ठगी की रकम के लेन-देन का मामला सामने आया.