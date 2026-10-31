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कांकेर के तीन गांवों के लोगों का दर्द, वर्षों से झेल रहे परेशानी, अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग

कांकेर जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण ( ETV BHARAT )

कांकेर: आजादी के 79 वर्षों बाद भी ग्रामीणों को अगर अपनी बुनियादी जरूरतों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़े, तो विकास के दावों पर सवाल उठना लाजिमी है. ऐसा ही एक मामला कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक से सामने आया है, जहां सरोना क्षेत्र के तिरियारपानी और छिंदखड़क इलाके के तीन गांवों के ग्रामीणों ने अलग ग्राम पंचायत गठन की मांग उठाई है.

कांकेर के तीन गांवों के लोग पहुंचे कलेक्टर ऑफिस अपनी समस्या को लेकर ग्रामीणों का एक दल जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला प्रशासन के सामने अपनी परेशानी रखी. ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में वे ग्राम पंचायत बांसपत्तर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पंचायत मुख्यालय की दूरी अधिक होने के कारण उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.