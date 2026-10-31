कांकेर के तीन गांवों के लोगों का दर्द, वर्षों से झेल रहे परेशानी, अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग
15 किलो मीटर का सफर तय कर पंचायत पहुंचते हैं ग्रामीण. जानिए तीन गांवों के लोगों की समस्याएं. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 6:21 PM IST
कांकेर: आजादी के 79 वर्षों बाद भी ग्रामीणों को अगर अपनी बुनियादी जरूरतों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़े, तो विकास के दावों पर सवाल उठना लाजिमी है. ऐसा ही एक मामला कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक से सामने आया है, जहां सरोना क्षेत्र के तिरियारपानी और छिंदखड़क इलाके के तीन गांवों के ग्रामीणों ने अलग ग्राम पंचायत गठन की मांग उठाई है.
कांकेर के तीन गांवों के लोग पहुंचे कलेक्टर ऑफिस
अपनी समस्या को लेकर ग्रामीणों का एक दल जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला प्रशासन के सामने अपनी परेशानी रखी. ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में वे ग्राम पंचायत बांसपत्तर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पंचायत मुख्यालय की दूरी अधिक होने के कारण उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
काम के लिए करना पड़ता है मीलों का सफर
ग्रामीणों के मुताबिक, पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब 15 मील का सफर तय करना पड़ता है. रास्ते में नदी-नाले और आवागमन के साधनों की कमी उनकी मुश्किलें और बढ़ा देती हैं. कई बार उन्हें पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. इसका सीधा असर राशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने पर पड़ रहा है.
हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पंचायत मुख्यालय का सफर तय करने में काफी समय लगता है- महंत नरेटी, ग्रामीण
सरोना क्षेत्र के तिरियारपानी और छिंदखड़क इलाके के गावों को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाए. जिससे हमारी परेशानी कम हो सके- फुलबती नेताम, ग्रामीण महिला
नए ग्राम पंचायत के गठन की मांग
ग्रामीणों की मांग है कि इन तीनों गांवों को मिलाकर एक नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, ताकि पंचायत से जुड़े काम गांव के नजदीक ही हो सकें. उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिल सके. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उनकी वर्षों पुरानी समस्या को गंभीरता से लेते हुए अलग ग्राम पंचायत गठन की दिशा में पहल करने की मांग की है. अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस मांग पर प्रशासन क्या कदम उठाता है. फिलहाल तीनों गांवों के लोगों की उम्मीदें जिला प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई है.