कांकेर नगरपालिका के टेंडर पर विवाद, कांग्रेस ने AI से बने दस्तावेज फर्जी तरीके से अपलोड करने के लगाए आरोप
कांग्रेस ने की FIR दर्ज करने की मांग, CMO और नगर पालिका अध्यक्ष बोले ये तकनीकी जांच का विषय
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 5:40 PM IST
कांकेर: नगर पालिका कांकेर में निविदा प्रक्रिया (टेंडर) में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. करीब 40 लाख रुपये के टेंडर में कूटरचना और फर्जीवाड़े का आरोप कांग्रेस ने लगाया है. साथ ही कलेक्टर कुंदन कुमार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन मेरिया से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और FIR की मांग की है.
सरकारी वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुए टेंडर
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकारी विभागीय वेबसाइट पर फर्जी तरीके से टेंडर अपलोड किए गए हैं. इस मामले में पहले नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक से भी शिकायत कर पुलिस में FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है.
AI से तैयार टेंडर
कांकेर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यासीन कराणी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सवाल उठाया कि ChatGPT (AI) से तैयार किए गए कथित फर्जी टेंडर आखिर विभागीय वेबसाइट पर कैसे अपलोड हो गए? इसके लिए किस आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया? कांग्रेस नेताओं ने विभागीय वेबसाइट www.uad.cg.gov.in पर नगर पंचायत नरहरपुर के टेंडर क्रमांक 1033 और नगर पालिका कांकेर के टेंडर क्रमांक 1340 को अपलोड करने वाले व्यक्ति, अपलोड की तारीख और समय की जांच करने की मांग की है.
बाकी टेंडर पर भी सवाल
नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष अजय रेणु ने इस मामले के साथ दो अन्य निविदाओं की भी जांच की मांग उठाई. इनमें कांकेर का टेंडर क्रमांक 1991, जिसकी विक्रय फार्म तिथि 3 मार्च 2026 है और नरहरपुर का टेंडर सूचना क्रमांक 629, जिसकी विक्रय फार्म तिथि 12 मार्च 2026 है.
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से निविदा प्रक्रिया में कूटरचना की गई है. उन्होंने पूरे मामले में तकनीकी जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है.
सीएमओ का जवाब
मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन मेरिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ओर से निविदा को लेकर शिकायत दी गई है. संबंधित अवधि में वे अवकाश पर थे, इसलिए उन्हें पूरे मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है. फिलहाल दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
मैं उस समय अवकाश पर था, अभी दस्तावेज मंगाए गए हैं पूरी जांच की जा रही है. साथ ही जिस काम को लेकर 40 लाख रुपये की बात कही जा रही है, वास्तव में नगरपालिका में 20 लाख रुपये का ही काम स्वीकृत हुआ था और उसी का टेंडर जारी किया जाना है.- पवन मेरिया, CMO
तकनीकी जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई- अध्यक्ष
नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक ने कहा कि कांग्रेस पदाधिकारी उनसे भी इस मामले में मुलाकात कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि यह तकनीकी विषय है, इसलिए इसकी वास्तविक स्थिति सीएमओ और तकनीकी अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. यदि निविदा प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी.
नगर पालिका अध्यक्ष ने इस दौरान शहर के सभी 21 वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराए जाने का दावा भी किया. उन्होंने पुराने कम्युनिटी हॉल के लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि यहां 40 कमरे, बड़ा हॉल और विवाह सहित अन्य आयोजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
पूरा कांकेर शहर हम सबका है, विकास कार्यों में कोई भेदभाव नहीं है, सभी जगह फंड बराबर जा रहा है. टेंडर से जुड़े मामले में भी तकनीकी जांच के बाद कार्रवाई होगी- अरुण कौशिक, नगर पालिका अध्यक्ष
फिलहाल नगर पालिका की निविदा प्रक्रिया में कथित फर्जीवाड़े का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है. वेबसाइट पर टेंडर किस आईडी और पासवर्ड से अपलोड किए गए और इस पूरे मामले में वास्तविक जिम्मेदारी किसकी सामने आती है.