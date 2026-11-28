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कांकेर नगरपालिका के टेंडर पर विवाद, कांग्रेस ने AI से बने दस्तावेज फर्जी तरीके से अपलोड करने के लगाए आरोप

कांकेर नगरपालिका के टेंडर पर विवाद, कांग्रेस ने की FIR दर्ज करने की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर: नगर पालिका कांकेर में निविदा प्रक्रिया (टेंडर) में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. करीब 40 लाख रुपये के टेंडर में कूटरचना और फर्जीवाड़े का आरोप कांग्रेस ने लगाया है. साथ ही कलेक्टर कुंदन कुमार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन मेरिया से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और FIR की मांग की है.

कांकेर नगरपालिका टेंडर विवाद- CMO और नगर पालिका अध्यक्ष बोले ये तकनीकी जांच का विषय (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सरकारी वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुए टेंडर कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकारी विभागीय वेबसाइट पर फर्जी तरीके से टेंडर अपलोड किए गए हैं. इस मामले में पहले नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक से भी शिकायत कर पुलिस में FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है.