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कांकेर में कमजोर मानसून से किसान परेशान, अब तक सिर्फ 6,575 हेक्टेयर में हुई बोआई, नदी-नाले, खेत सूखे

कांकेर में कमजोर मानसून से किसान परेशान, अब तक सिर्फ 6,575 हेक्टेयर में हुई बोआई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

1 जून से अब तक जिले में केवल 44.8 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई है. यह पिछले 10 वर्षों के औसत से करीब 58.8 प्रतिशत कम है. कम बारिश के कारण नदी-नाले और तालाब भी सूखने लगे हैं.

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले में इस साल मानसून अब तक सक्रिय नहीं हुआ है. कम बारिश की वजह से किसान खेती के काम में पीछे रह गए हैं. खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से बोआई का काम प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा खाद और डीजल को लेकर भी किसान परेशान हो रहे हैं.

10 वर्षों के औसत से करीब 58.8% कम बरसात, किसान परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बोआई का रकबा आधे से भी कम

जिले में अब तक सिर्फ 6,575 हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोआई हो सकी है. जबकि सामान्य स्थिति में इस समय तक 15 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में बोआई पूरी हो जाती है. कृषि विभाग का कहना है कि मानसून की सुस्ती के कारण खेती का काम प्रभावित हुआ है.

औसत वर्षा देखें तो अब तक 108.8 मिमी वर्षा होनी थी लेकिन अब तक 44.8 मिमी ही वर्षा हुई है, हालांकि अगर आगामी दिनों में लगातार 3-4 दिन बारिश हुई तो बुआई में उतना फर्क नहीं पड़ेगा- जितेन्द्र कुमार कोमरा, उप संचालक, कृषि विभाग

किसान बोले- पानी के बिना नहीं हो सकती बोआई

किसानों का कहना है कि खेतों में पर्याप्त पानी जमा होने के बाद ही बीज बोए जा सकते हैं. बारिश में लगातार देरी होने से खेती का पूरा कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है. अगर जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

मैं छोटा किसान हूं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मानसून आ गया है लेकिन बारिश सही ढंग से नहीं हुई है. वहीं डीजल भी नहीं मिल रहा है, डब्बा में पर्याप्त मात्रा में डीजल मिल जाए तो अच्छा हो- रूपेश कुमार सिन्हा, किसान

मानसून की दगाबाजी से कृषि कार्य में पीछे रहे किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खाद और डीजल की भी बढ़ी परेशानी

बारिश की कमी के साथ किसानों को खाद और यूरिया की समस्या भी झेलनी पड़ रही है. किसानों का आरोप है कि सहकारी समिति से खाद पूरी नहीं मिल रही है और निजी दुकानों से अधिक कीमत पर खरीदना पड़ रहा है. वहीं डीजल की समस्या भी सिंचाई और खेती के काम को प्रभावित कर रही है.

खाद और डीजल की भी समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बढ़ सकती है किसानों की चिंता

यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो जिले में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं. ऐसे में किसानों को एक तरफ फसल का नुकसान और दूसरी तरफ बढ़ते खेती के खर्च की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है.