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मोबाइल टावर बैटरी चोर का खुलासा, कांकेर जिले के कई टावरों से चोरी की वारदात, कंपनी के ही एक कर्मचारी की भी संलिप्तता

आरोपियों के कब्जे से 49 टावर बैटरियां और कई सामान मिले, मेटल निकालने के बाद बाकी सामान कबाड़ी में बेचा

Mobile Tower Battery Theft
मोबाइल टावर बैटरी चोर का खुलासा, कांकेर जिले के कई टावरों से चोरी की वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 5:20 PM IST

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कांकेर: जिला पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. साथ ही मामले में मोबाइल टॉवर कंपनी के ही एक कर्मचारी की संलिप्तता भी सामने आई है.

कई बैटरियां जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 49 टावर बैटरियां, 311 खाली बैटरी बॉक्स, भारी मात्रा में बैटरियों से निकाला गया मेटल, चोरी के औजार और 41 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं. इससे पहले इसी गिरोह से रावघाट पुलिस 72 बैटरियां भी बरामद कर चुकी है.

मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई महीनों से अलग-अलग जगह वारदात

पुलिस के अनुसार पिछले कई महीनों से कांकेर जिले के आमाबेड़ा, कोयलीबेड़ा, बांदे, छोटेबेठिया, रावघाट तथा नारायणपुर जिले के सोनपुर क्षेत्र में स्थित मोबाइल टॉवरों से लगातार बैटरियां चोरी हो रही थीं. एसपी निखिल राखेचा के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर सूचना और निगरानी के आधार पर जांच शुरू की.

Mobile Tower Battery Theft
आरोपियों के कब्जे से 49 टावर बैटरियां और कई सामान मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूछताछ में बड़ा खुलासा

आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के किसकोड़ो गांव में दर्ज चोरी के मामले की विवेचना के दौरान माखन तुमरेटी और देवराज बघेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बैटरियां चोरी करते थे.

Mobile Tower Battery Theft
पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेटल निकालकर कबाड़ी में बेचा

चोरी के बाद बैटरियों को तोड़कर उनमें से मेटल निकाल लिया जाता था और खाली बॉक्स के साथ अन्य सामान कबाड़ियों को बेच दिया जाता था. जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह को कंपनी के ही एक कर्मचारी का सहयोग मिलता था, जिसकी भूमिका की पुष्टि पुलिस ने की है.

पुलिस ने राजेश नेताम, माखन तुमरेटी, देवराज बघेल, राजेश यादव, एली मसीह और अंकित कुमार जैन को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

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