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कांकेर में नाबालिग से बहला-फुसलाकर दुष्कर्म, जांच में गर्भवती होने की जानकारी, आरोपी गिरफ्तार

कांकेर में नाबालिग से बहला-फुसलाकर दुष्कर्म, शिकायत के बाद 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर एसडीओपी मोहसिन खान से मिली जानकारी के अनुसार, 25 जुलाई 2026 को एक महिला ने थाना नरहरपुर में शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि 15 साल की बेटी की तबीयत खराब चल रही थी जिसके बाद उसे इलाज के लिए शासकीय अस्पताल ले जाया गया. जहां जांच में उसके गर्भवती होने की जानकारी मिली.

कांकेर. जिले के नरहरपुर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने उसे न्यायालय में भी पेश किया. न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

19 साल के आरोपी ने बनाए संबंध

पीड़िता के बयान में सामने आया कि कोरर थाना इलाके के 19 साल के एक युवक ने उसे बहला-फुसलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे. शिकायत के आधार पर थाना नरहरपुर में अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 64(2)(m), 65(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई.

घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा

थाना प्रभारी निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के संभावित ठिकाने पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

कांकेर पुलिस ने आम नागरिकों से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस अपराध हेल्पलाइन 94791-55125 पर देने की अपील की है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.