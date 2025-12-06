ETV Bharat / state

कांकेर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने काली पट्टी लगाकर किया विरोध, PG सीटों के आवंटन की नई पॉलिसी वापस लेने की मांग

1 दिसंबर 2025 को जारी नई गजट अधिसूचना के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया है.

Medical College Students protest
कांकेर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने काली पट्टी लगाकर किया विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read
कांकेर: छत्तीसगढ़ में PG मेडिकल सीटों को लेकर नया विवाद गहराता जा रहा है. राज्य सरकार की ओर से 1 दिसंबर 2025 को जारी नई गजट अधिसूचना के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया. शनिवार को कांकेर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने काली पट्टी लगाई. कहा कि नई व्यवस्था से छत्तीसगढ़ के अपने मेडिकल छात्रों के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है.

PG सीटों के आवंटन की नई पॉलिसी वापस लेने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नए फॉर्मूले का विरोध: अधिसूचना के अनुसार PG मेडिकल सीटों के आवंटन का नया फॉर्मूला लागू किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) ने डॉक्टरों पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है. फेडरेशन का दावा है कि इस नए नियम से कुल 75% PG सीटें बाहरी राज्यों के छात्रों के लिए खुल जाएंगी. जबकि स्थानीय छात्रों के हिस्से मात्र 25% सीटें ही बचेंगी. वहीं पहले 50- 50 प्रतिशत थी.

छत्तीसगढ़ में NEET-PG काउंसलिंग के लिए 1 दिसंबर को जारी किए गए नए नियमों का हम विरोध कर रहे हैं. स्टेट कोटे की सीटों का प्रतिशत 50 से कम करके 25% किया गया है इस नियम को वापस लिया जाए.- मेडिकल ​छात्रा कशिश

हमने 7.5 साल, 5.5 साल MBBS और 2 साल बॉन्ड तक राज्य को समर्पित किया, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के छात्रों को अब केवल 25% सीटों पर ही आरक्षण मिल रहा है, जबकि बाकी 25% सीटें 'ओपन फॉर ऑल' कर दी गई हैं- मेडिकल छात्र

नई अधिसूचना हमारे लिए अन्याय: छात्रों ने आरोप लगाया कि इससे पीड़ित सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि मरीज होंगे. नई अधिसूचना ने सेवारत प्रत्याशियों (Medical Officers) के लिए सीटों का दायरा खत्म कर दिया है. फेडरेशन ने चेतावनी दी, अगर सीटों का पूल ही आधा कर दिया जाएगा, तो बोनस अंकों का कोई मतलब नहीं रह जाता.

अगर इन-सर्विस डॉक्टर विशेषज्ञ (Specialist) नहीं बन पाएंगे, तो जिला अस्पतालों और सीएचसी को कौन चलाएगा? यह नीति आदिवासी स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ तोड़ देगी.

