कांकेर मलेरिया अपडेट: रावघाट में प्रभावित लोगों से कांग्रेस ने की मुलाकात, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
बीते दिनों मलेरिया से 2 लोगों की यहां मौत हुई है. कांग्रेस ने मलेरिया के नियंत्रण के लिए दवाओं के छिड़काव की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 30, 2026 at 10:00 PM IST
कांकेर: कांकेर में बड़ी संख्या में मलेरिया के मरीजों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है. बीते दिनों मलेरिया से 2 लोगों की मौत भी हुई है. गुरुवार को रावघाट इलाके में बढ़ते मलेरिया प्रकोप को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
कांकेर मलेरिया अपडेट
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसंत यादव ने किया. प्रतिनिधिमंडल ने जिले में बढ़ते मलेरिया प्रकोप पर चिंता जताई. कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मर्दापोटी आश्रम में मलेरिया से बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और मृतक बच्चों के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता देने की मांग की.
मलेरिया पीड़ितों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए. हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले. हम लगातार पीड़ित लोगों की आवाज शासन और प्रशासन के सामने उठाते रहेंगे. जरुरत पड़ने पर हम आंदोलन भी करेंगे: राजेश तिवारी, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस
मलेरिया नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जाए
कांग्रेस ने जिलेभर में विशेष मलेरिया नियंत्रण अभियान, नियमित फॉगिंग, कीटनाशक छिड़काव, स्वास्थ्य शिविर, आश्रमों और छात्रावासों में मच्छरदानी वितरण, पर्याप्त डॉक्टर, दवाइयों, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग रखी. ज्ञापन में कांग्रेस ने इलाके में विकास के कामों को तेज करने और युवाओं को रोजगार देने की मांग रखी.
एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि यहां पर स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने गांवों के विकास के लिए CSR और DMF निधि का पारदर्शी एवं प्राथमिकता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करने की भी मांग की.
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