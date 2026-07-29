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तबीयत बिगड़ने के बाद महिला की मौत, 3 महीने पहले जुड़वा बच्चों को दिया था जन्म, किट में मलेरिया पॉजिटिव, लेकिन स्लाइड रिपोर्ट निगेटिव

तबीयत बिगड़ने के बाद महिला की मौत, 3 महीने पहले जुड़वा बच्चों को दिया था जन्म ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ग्राम चीज़गांव के आवासपारा निवासी राकेश्वरी कल्लो की मंगलवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि 27 जुलाई को गांव की मितानिन ने जांच के दौरान महिला को मलेरिया पॉजिटिव बताया था और इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देकर दवा भी उपलब्ध कराई थी. इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीज को देखने गांव नहीं पहुंची. वहीं मितानिन का भी कहना है कि किट में पॉजिटिव आने के बाद दवा दी गई थी.

कांकेर में बढ़ते मलेरिया केस के बीच महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले में मलेरिया के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. मंगलवार को 32 नए मलेरिया मरीज मिले हैं. वहीं छात्रावासों के दो बच्चों की मौत भी हो चुकी है. इसके बाद अब भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम चीज़गांव में एक महिला की तबीयत बिगड़ने के मौत हो गई. हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि महिला की स्लाइड जांच रिपोर्ट मलेरिया निगेटिव आई थी और मौत को मलेरिया से जोड़ना उचित नहीं होगा.

ठंड लग के बुखार आने की शिकायत थी तो मैंने जांच किया किट से तो पॉजिटिव आया तो मैंने दवा भी दी थी, अगले दिन बेहोश होने की सूचना मिली तो एंबुलेंस गाड़ी के लिए फोन किए लेकिन उसे आने में भी बहुत देर हुई- इंदिरा पूरामें, मितानिन

भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम चीज़गांव में एक महिला की मौत, मलेरिया का संदेह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डेढ़ घंटे बाद पहुंची एंबुलेंस

बताया जा रहा है कि सोमवार को जांच के बाद दवाई दी गई थी. वहीं मंगलवार सुबह महिला की हालत और गंभीर हो गई. परिजनों और मितानिन ने भी 108 और 102 पर फोन कर सूचना दी, लेकिन उनका आरोप है कि एंबुलेंस करीब डेढ़ घंटे बाद पहुंची. गंभीर अवस्था में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुप्रतापपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

3 महीने पहले जुड़वा बच्चे हुए

घटना का सबसे मार्मिक पक्ष यह है कि राकेश्वरी कल्लो ने महज तीन महीने पहले ही जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था. इसके अलावा उसे एक और बच्चा भी है. असामयिक मृत्यु के बाद ये मासूम मां के साये से वंचित हो गए हैं.

मितानिन किट में मलेरिया पॉजिटिव आई थी महिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य विभाग का पक्ष

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. आर.सी. ठाकुर ने बताया कि मंगलवार को जिले में 32 नए मलेरिया पॉजिटिव मरीज मिले हैं. जिले में लगातार जांच, उपचार और निगरानी की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने बताया कि अब तक फाल्सीपेरम (सेरेब्रल) मलेरिया के कारण दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

हालांकि महिला की मौत के संबंध में डॉ. ठाकुर ने कहा कि अस्पताल में कराई गई स्लाइड जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी. उनके अनुसार, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT किट) में कभी-कभी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है, जबकि स्लाइड जांच अधिक विश्वसनीय मानी जाती है. एंबुलेंस की कथित देरी के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि परिजनों ने 108 या 102 में किस सेवा पर कॉल किया था और उस समय वाहन की उपलब्धता की स्थिति क्या थी.

डॉक्टरों ने जो मुझे जानकारी दी है उसके मुताबिक स्लाइड जांच रिपोर्ट निगेटिव थी, किट से कभी-कभी गलत रिपोर्टिंग हो सकती है, वहीं वाहन उपलब्धता की स्थिति जांच से ही पता चल पाएगी-डॉ. आर सी ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर

अब इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच और रिपोर्ट का इंतजार है. यदि एंबुलेंस सेवा या उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी एक महत्वपूर्ण सवाल होगा. 27 जुलाई को ही कांकेर कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर ने जिले में बढ़ते मलेरिया मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने और जल्द इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे.