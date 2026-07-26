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कांकेर में मलेरिया से 2 छात्रों की मौत, 2 छात्रावासों से 11 बच्चे मिले पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट

जिले में अचानक बढ़े मलेरिया के मरीज, छात्रावासों में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, टीमें स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर रही जांच

Kanker malaria outbreak
कांकेर जिले में अचानक मलेरिया के मरीज तेजी से बढ़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 7:14 PM IST

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कांकेर. जिले में अचानक मलेरिया के मरीज तेजी से बढ़े हैं साथ ही दो दिनों में मलेरिया से दो 9 वर्षीय छात्रों की मौत भी हो चुकी है. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. वहीं इरादाह और मर्दापोटी छात्रावासों में कुल 11 छात्र मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका उपचार जारी है.

2 छात्रावासों से 11 बच्चे मिले पॉजिटिव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

3 सगी बहनों को तेज बुखार

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डोमाहर्रा निवासी तीन सगी बहनों को तेज बुखार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान 9 वर्षीय करीना विश्वकर्मा की 25 जुलाई को मौत हो गई, जबकि उसकी दो बहनों का इलाज जारी है. इधर, मर्दापोटी छात्रावास में बुखार और सिरदर्द की शिकायत के बाद छात्रों की जांच की गई. शुरुआती जांच में 4 छात्र मलेरिया पॉजिटिव मिले. इनमें 9 वर्षीय सुभाष कुमेटी की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अपने साथ घर ले गए थे. रविवार को हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

Kanker malaria outbreak
छात्रावासों में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, टीमें स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर रही जांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब हॉस्टल में लगे स्वास्थ्य शिविर

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मर्दापोटी और इरादाह छात्रावासों में कुल 11 छात्र मलेरिया संक्रमित मिले हैं. प्रभावित छात्रावासों और गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच, दवा वितरण और उपचार कर रही हैं. साथ ही सभी छात्रावासों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

22 जुलाई तक नहीं था कोई भी केस

आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त जया मनु ने बताया कि 22 जुलाई को जिले के सभी छात्रावासों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराई गई थी, जिसमें कोई भी छात्र मलेरिया संक्रमित नहीं मिला था. 24 जुलाई के बाद अचानक संक्रमण के मामले सामने आए हैं. वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. आर.सी. ठाकुर ने भी बताया कि जिले में अचानक मलेरिया का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है.

स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार छात्रावासों में पहुंचकर जांच कर रही हैं. 22 जुलाई तक जिन बच्चों की जांच हुई, वे भी मलेरिया पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन 24 जुलाई के बाद अचानक संक्रमण बढ़ा. जिले के सभी छात्रावासों में लगातार स्वास्थ्य परीक्षण और निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं.- डॉ आर सी ठाकुर, CMHO कांकेर

फिलहाल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती संक्रमण को फैलने से रोकना और प्रभावित क्षेत्रों में समय पर उपचार सुनिश्चित करना है.

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