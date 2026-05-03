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कांकेर आईईडी ब्लास्ट में बीजापुर का लाल सुखराम वट्टी शहीद, नम आंखों से लोगों ने दी अंतिम विदाई

बीजापुर : शनिवार 2 मई के दिन छत्तीसगढ़ के चार वीर जवानों ने शहादत दी. कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुए आईईडी ब्लास्ट में इन जवानों की जानें गई. इस घटना ने पूरे प्रदेश को सदमे में डाल दिया है.

नक्सलियों द्वारा छिपाए गए विस्फोटक सामग्री (डम्प) की सूचना मिलने पर शनिवार को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम छोटेबेठिया क्षेत्र में सर्चिंग और एरिया डॉमिनेशन अभियान के लिए रवाना हुई थी. अभियान के दौरान जवान अत्यंत सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे थे और संदिग्ध स्थानों पर डी-माइनिंग यानी आईईडी को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हो गया. इस धमाके में चार जवान शहीद हो गए. इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश में मातम है.

शहीद सुखराम वट्टी को अंतिम विदाई (ETV BHARAT)

बीजापुर के लाल सुखराम वट्टी को अंतिम विदाई

बीते शाम नारायणपुर पुलिस मुख्यालय में चारों शहीद जवानों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई. इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जवानों के साथी और अन्य लोग उपस्थित रहे. वातावरण बेहद भावुक था और हर आंख नम दिखाई दी.अंतिम सलामी के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया. चारों शहीदों में बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम चिह्का निवासी जवान सुखराम वट्टी भी शामिल थे. जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, तो पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था, वहीं ग्रामीणों ने भी नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी.

बीजापुर में शोक का माहौल (ETV BHARAT)

श्रद्धांजलि सभा में छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा, बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद रहे. सभी ने अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और भी मजबूती से जारी रहेगी.