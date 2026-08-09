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कांकेर में मानव तस्करी का गंभीर मामला, काम दिलाने के बहाने महिला को MP ले जाकर बेचा, जबरन शादी भी कराई

कांकेर में मानव तस्करी का गंभीर मामला, काम दिलाने के बहाने महिला को MP ले जाकर बेचा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर. जिले में मानव तस्करी का गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है. बान्दे थाना क्षेत्र से महिला को काम दिलाने के बहाने मध्यप्रदेश ले जाकर बेचने और जबरन शादी कराने के मामले में कार्रवाई की गई है. बान्दे पुलिस ने महिला को खंडवा से सुरक्षित बरामद कर लिया है. साथ ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गुमशुदगी की शिकायत के बाद एक्शन

पुलिस के मुताबिक, महिला के पति ने 9 अप्रैल 2026 को उसके गुम होने की रिपोर्ट बान्दे थाने में दर्ज कराई थी. जांच के दौरान महिला के मध्यप्रदेश के खंडवा में होने की जानकारी पुलिस को मिली. इसके बाद बान्दे पुलिस की टीम खंडवा पहुंची और 5 अगस्त को महिला को जितेन्द्र राठौर के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया.

मुंबई में काम दिलाने का झांसा

पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि अनिता पवार और जमना लाल भील उसे मुंबई में काम दिलाने का झांसा देकर मध्यप्रदेश ले गए थे. आरोप है कि इसके बाद महिला को 50 हजार रुपये में जितेन्द्र राठौर को बेच दिया गया और उसकी जबरन शादी करा दी गई. महिला के अनुसार, उसे करीब पांच महीने तक उसकी इच्छा के विरुद्ध जितेन्द्र के घर में रखा गया.

तीन आरोपी गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने अनिता पवार, जमना लाल भील और जितेन्द्र राठौर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.पखांजूर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नौकरी या काम दिलाने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाने से पहले संबंधित व्यक्ति और रोजगार की पूरी जानकारी सत्यापित जरूर करें.