कांकेर में BMO को हटाने समेत कई मांगों को लेकर 7 घंटे स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर बैठे रहे कर्मचारी, आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त
15 दिन के अंदर कार्रवाई का मिला आश्वासन, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कहा- मांगें नहीं पूरी हुई तो प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन करेंगे
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 26, 2026 at 12:49 PM IST
कांकेर: जिले में स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ डॉ. शशांक गुप्ता के खिलाफ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों का आक्रोश खुलकर सामने आया. साथी कर्मचारी के निलंबन, कथित मनमानी और दुर्व्यवहार से नाराज कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग कार्यालय का घेराव कर 7 घंटे तक प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी हुई और स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया.
BMO को हटाने की मांग
प्रदर्शनकारी लगातार बीएमओ को हटाने की मांग पर अड़े रहे. प्रशासन और विभागीय अधिकारियों द्वारा समझाइश के बाद भी कर्मचारी पीछे नहीं हटे. आखिरकार प्रशासन की ओर से 15 दिनों के भीतर मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया.
बीएमओ की कार्यशैली कर्मचारियों के हित में नहीं है और लंबे समय से कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और मनमानी की शिकायतें मिल रही थीं. इसी के विरोध में कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ा है.- टार्जन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ
कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है. प्रशासन की ओर से उन्हें 15 दिनों के भीतर जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया गया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया.- अरुण वर्मा, एसडीएम कांकेर
उग्र आंदोलन की चेतावनी
फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन अब सभी की नजरें अगले 15 दिनों पर टिकी हैं. यदि कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है.